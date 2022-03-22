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İspanya'da hükümetin teklifini reddeden taşımacılık sektöründeki grev büyüyor
İspanya'da hükümetin teklifini reddeden taşımacılık sektöründeki grev büyüyor
İspanya'da tedarik sorununa neden olan ve 9. gününe giren taşımacılık sektöründeki greve katılım artıyor. Danone, 24 saat içinde grevin sonlandırılmaması... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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İspanya'da hükümetin teklifini reddeden taşımacılık sektöründeki grev büyüyor

15:37 22.03.2022 (güncellendi: 15:38 22.03.2022)
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İspanya'da tedarik sorununa neden olan ve 9. gününe giren taşımacılık sektöründeki greve katılım artıyor. Danone, 24 saat içinde grevin sonlandırılmaması halinde 4 süt ve 3 su fabrikasında faaliyetlerini geçici olarak durduracağını açıkladı.
© REUTERS / ALBERT GEA

İspanya'da tedarik sorununa neden olan ve 9. gününe giren taşımacılık sektöründeki greve katılım artıyor. Hükümetin, akaryakıt fiyatlarındaki artışı hafifletmek için önerdiği 500 milyon euro'luk yardımı reddeden Karayolu Taşımacılığı Ulusal Komitesi (CNTC), daha somut ve kalıcı yardımlar istediğini açıkladı.

İspanya&#x27;da tedarik sorununa neden olan ve 9. gününe giren taşımacılık sektöründeki greve katılım artıyor. Hükümetin, akaryakıt fiyatlarındaki artışı hafifletmek için önerdiği 500 milyon euro&#x27;luk yardımı reddeden Karayolu Taşımacılığı Ulusal Komitesi (CNTC), daha somut ve kalıcı yardımlar istediğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / ALBERT GEA

İspanya'da tedarik sorununa neden olan ve 9. gününe giren taşımacılık sektöründeki greve katılım artıyor. Hükümetin, akaryakıt fiyatlarındaki artışı hafifletmek için önerdiği 500 milyon euro'luk yardımı reddeden Karayolu Taşımacılığı Ulusal Komitesi (CNTC), daha somut ve kalıcı yardımlar istediğini açıkladı.

© REUTERS / EVA MANEZ

Sektörde küçük bir grup olarak bilinen Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu tarafından, çalışma şartlarının düzeltilmesi, emeklilik haklarının genişletilmesi ve akaryakıttaki artışlardan yaşadıkları kayıpların karşılanması talepleriyle 14 Mart'ta başlatılan süresiz greve katılım her geçen gün artarken, daha büyük ölçekli sendikalar da bugünden itibaren iş bırakma kararı aldı. İspanya Taşımacılık Dernekleri Ulusal Federasyonu (Fenadismer) da bünyesindeki 32 binden nakliye şirketi ve 50 binden fazla aracın greve gittiğini duyurdu.

Sektörde küçük bir grup olarak bilinen Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu tarafından, çalışma şartlarının düzeltilmesi, emeklilik haklarının genişletilmesi ve akaryakıttaki artışlardan yaşadıkları kayıpların karşılanması talepleriyle 14 Mart&#x27;ta başlatılan süresiz greve katılım her geçen gün artarken, daha büyük ölçekli sendikalar da bugünden itibaren iş bırakma kararı aldı. İspanya Taşımacılık Dernekleri Ulusal Federasyonu (Fenadismer) da bünyesindeki 32 binden nakliye şirketi ve 50 binden fazla aracın greve gittiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / EVA MANEZ

Sektörde küçük bir grup olarak bilinen Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu tarafından, çalışma şartlarının düzeltilmesi, emeklilik haklarının genişletilmesi ve akaryakıttaki artışlardan yaşadıkları kayıpların karşılanması talepleriyle 14 Mart'ta başlatılan süresiz greve katılım her geçen gün artarken, daha büyük ölçekli sendikalar da bugünden itibaren iş bırakma kararı aldı. İspanya Taşımacılık Dernekleri Ulusal Federasyonu (Fenadismer) da bünyesindeki 32 binden nakliye şirketi ve 50 binden fazla aracın greve gittiğini duyurdu.

© REUTERS / EVA MANEZ

Ülke genelinde trafiği yavaşlatma eylemleri yapan, mal akışını engelleyen kamyon ve tır şoförlerine zaman zaman polis müdahale ederken, grevin başından bu yana çıkan küçük çaplı olaylarda 50'den fazla kişi gözaltına alındı. Diğer yandan taşımacılık sektöründeki grev en çok hayvancılık ve balıkçılık sektörünü etkiliyor.

Ülke genelinde trafiği yavaşlatma eylemleri yapan, mal akışını engelleyen kamyon ve tır şoförlerine zaman zaman polis müdahale ederken, grevin başından bu yana çıkan küçük çaplı olaylarda 50&#x27;den fazla kişi gözaltına alındı. Diğer yandan taşımacılık sektöründeki grev en çok hayvancılık ve balıkçılık sektörünü etkiliyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / EVA MANEZ

Ülke genelinde trafiği yavaşlatma eylemleri yapan, mal akışını engelleyen kamyon ve tır şoförlerine zaman zaman polis müdahale ederken, grevin başından bu yana çıkan küçük çaplı olaylarda 50'den fazla kişi gözaltına alındı. Diğer yandan taşımacılık sektöründeki grev en çok hayvancılık ve balıkçılık sektörünü etkiliyor.

© REUTERS / ALBERT GEA

Ülkede 2 binden fazla işçi çalıştıran Danone firması 24 saat içinde grevin sonlandırılmaması halinde 4 süt ve 3 su fabrikasında faaliyetlerini geçici olarak durduracağını açıkladı. Otomobil satıcıları işverenler derneği Faconauto da grevden dolayı yedek parça sorununun büyüdüğünü, araç teslimatlarının uzadığını duyurdu.

Ülkede 2 binden fazla işçi çalıştıran Danone firması 24 saat içinde grevin sonlandırılmaması halinde 4 süt ve 3 su fabrikasında faaliyetlerini geçici olarak durduracağını açıkladı. Otomobil satıcıları işverenler derneği Faconauto da grevden dolayı yedek parça sorununun büyüdüğünü, araç teslimatlarının uzadığını duyurdu. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / ALBERT GEA

Ülkede 2 binden fazla işçi çalıştıran Danone firması 24 saat içinde grevin sonlandırılmaması halinde 4 süt ve 3 su fabrikasında faaliyetlerini geçici olarak durduracağını açıkladı. Otomobil satıcıları işverenler derneği Faconauto da grevden dolayı yedek parça sorununun büyüdüğünü, araç teslimatlarının uzadığını duyurdu.

© REUTERS / Marcelo Del Pozo

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, basına yaptığı açıklamada, tedarik riski yaratan grevi sonlandırmak için hükümetin sağlam bir teklif yaptığını savundu. Planas, taşımacılık sektörü temsilcilerine "Ya bir köprü kurmalıyız ya da durum çok daha karışık bir hal alacak" mesajını gönderdi. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından etkinleştirilen kriz fonundan hafta başında İspanya'ya 64.5 milyon euro aktarıldığını ifade eden Planas, bunun çiftçiler ve balıkçılık sektörüne destek için kullanılacağını kaydetti.

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, basına yaptığı açıklamada, tedarik riski yaratan grevi sonlandırmak için hükümetin sağlam bir teklif yaptığını savundu. Planas, taşımacılık sektörü temsilcilerine &quot;Ya bir köprü kurmalıyız ya da durum çok daha karışık bir hal alacak&quot; mesajını gönderdi. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından etkinleştirilen kriz fonundan hafta başında İspanya&#x27;ya 64.5 milyon euro aktarıldığını ifade eden Planas, bunun çiftçiler ve balıkçılık sektörüne destek için kullanılacağını kaydetti. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / Marcelo Del Pozo

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, basına yaptığı açıklamada, tedarik riski yaratan grevi sonlandırmak için hükümetin sağlam bir teklif yaptığını savundu. Planas, taşımacılık sektörü temsilcilerine "Ya bir köprü kurmalıyız ya da durum çok daha karışık bir hal alacak" mesajını gönderdi. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından etkinleştirilen kriz fonundan hafta başında İspanya'ya 64.5 milyon euro aktarıldığını ifade eden Planas, bunun çiftçiler ve balıkçılık sektörüne destek için kullanılacağını kaydetti.

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