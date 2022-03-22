İspanya'da hükümetin teklifini reddeden taşımacılık sektöründeki grev büyüyor

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, basına yaptığı açıklamada, tedarik riski yaratan grevi sonlandırmak için hükümetin sağlam bir teklif yaptığını savundu. Planas, taşımacılık sektörü temsilcilerine "Ya bir köprü kurmalıyız ya da durum çok daha karışık bir hal alacak" mesajını gönderdi. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından etkinleştirilen kriz fonundan hafta başında İspanya'ya 64.5 milyon euro aktarıldığını ifade eden Planas, bunun çiftçiler ve balıkçılık sektörüne destek için kullanılacağını kaydetti.