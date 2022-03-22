https://tr.sputniknews.com/20220322/17-yasindaki-genc-tartistigi-babasini-pompali-tufekle-oldurdu-1054940652.html
17 yaşındaki genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
17 yaşındaki genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
Adana'da Mustafa A., üç çocuğuyla tartıştığı sırada en küçük oğlu M.A.A. tarafından pompalı tüfekle bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mustafa A... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T10:12+0300
2022-03-22T10:12+0300
2022-03-22T10:12+0300
türkiye
pompalı tüfek
adana
tartışma
baba
oğul
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Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, Mustafa A. ve L.A. çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Çiftin çocukları Kemal A., Kadir A. ve M.A.A.’nın ise babaları Mustafa A., ile maddi sebeplerden dolayı arası bozuldu.Olay günü kuzenleri Emrullah Ö.’yü de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babaları Mustafa A., buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A., çocuklarına tabanca çekti.Bunun üzerine Kadir A. kardeşi M.A.A.’ya babasını vurmasını söyledi. M.A.A., pompalı tüfekle babasını bacağından vurdu.Kanlar içinde kalan Mustafa A., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Bacağından yaralanan Mustafa A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.'Öldürme niyetim yoktu'Olaya karışan Kemal A., Kadir A., M.A.A. kardeşler ve kuzen Emrullah Ö. gözaltına alındı.Babasını öldüren M.A.A.’nın Çocuk Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde “Babam annemi sürekli rahatsız ediyordu. Ayrıca sahibi olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp hakkımızı vermiyordu. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım” dediği öğrenildi.Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220317/pompali-tufekle-kuyumcuyu-basan-kar-maskeli-hirsizlar-2-kilogramlik-altin-caldi-1054795871.html
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pompalı tüfek, adana, tartışma, baba, oğul
17 yaşındaki genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
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Adana'da Mustafa A., üç çocuğuyla tartıştığı sırada en küçük oğlu M.A.A. tarafından pompalı tüfekle bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mustafa A., hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.A.A., tartışma sırasında yanında olan iki ağabeyi ve kuzeni tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, Mustafa A. ve L.A. çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Çiftin çocukları Kemal A., Kadir A. ve M.A.A.’nın ise babaları Mustafa A., ile maddi sebeplerden dolayı arası bozuldu.
Olay günü kuzenleri Emrullah Ö.’yü de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babaları Mustafa A., buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A., çocuklarına tabanca çekti.
Bunun üzerine Kadir A. kardeşi M.A.A.’ya babasını vurmasını söyledi. M.A.A., pompalı tüfekle babasını bacağından vurdu.
Kanlar içinde kalan Mustafa A., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Bacağından yaralanan Mustafa A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
'Öldürme niyetim yoktu'
Olaya karışan Kemal A., Kadir A., M.A.A. kardeşler ve kuzen Emrullah Ö. gözaltına alındı.
Babasını öldüren M.A.A.’nın Çocuk Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde “Babam annemi sürekli rahatsız ediyordu. Ayrıca sahibi olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp hakkımızı vermiyordu. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım” dediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.