https://tr.sputniknews.com/20220322/2021de-dunyanin-en-cok-satan-telefon-modeli-belli-oldu-1054958129.html
2021'de dünyanın en çok satan telefon modeli belli oldu
2021'de dünyanın en çok satan telefon modeli belli oldu
Bir araştırma şirketi 2021'de en çok satılan telefon modellerini listeledi. Samsung'un bütçe dostu modeli Galaxy A12 listenin ilk sırasında yer aldı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T18:48+0300
2022-03-22T18:48+0300
2022-03-22T18:48+0300
ekonomi
telefon
samsung
galaxy s21
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Koronavirüs salgınının yarattığı çip sıkıntısı akıllı telefon üreticilerini de zora soktu. Buna rağmen sektör yılı büyüyerek kapattı. Bir araştırma şirketi 2021 yılında sevkiyatı en çok yapılan telefon modellerini listeledi.Omdia'nın raporuna göre Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un Galaxy A12 modeli 2021'in en çok satılan telefonu oldu. Bütçe segmentindeki Galaxy A12 modeli 51.8 milyon adetle iPhone 12'yi geride bıraktı. Telefon markası olarak listeye ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple damga vurdu. Apple'ın 7 modeli 2021'de en çok sevkiyatı yapılan 10 telefon modeli arasına girdi.2021'de en çok satışı yapılan telefonlarSamsung Galaxy A12 - 51.8 milyoniPhone 12 - 41.7 milyoniPhone 13 - 34.9 milyoniPhone 11 - 33.6 milyonRedmi 9A - 26.8 milyoniPhone 12 Pro Max - 26.1 milyoniPhone 13 Pro Max - 24.1 milyoniPhone 12 Pro - 21.2 milyoniPhone 13 Pro - 19.4 milyonGalaxy A02 - 18.3 milyon
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telefon, samsung, galaxy s21
2021'de dünyanın en çok satan telefon modeli belli oldu
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Bir araştırma şirketi 2021'de en çok satılan telefon modellerini listeledi. Samsung'un bütçe dostu modeli Galaxy A12 listenin ilk sırasında yer aldı.
Koronavirüs salgınının yarattığı çip sıkıntısı akıllı telefon üreticilerini de zora soktu. Buna rağmen sektör yılı büyüyerek kapattı. Bir araştırma şirketi 2021 yılında sevkiyatı en çok yapılan telefon modellerini listeledi.
Omdia'nın raporuna göre Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un Galaxy A12 modeli 2021'in en çok satılan telefonu oldu.
Bütçe segmentindeki Galaxy A12 modeli 51.8 milyon adetle iPhone 12'yi geride bıraktı. Telefon markası olarak listeye ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple damga vurdu. Apple'ın 7 modeli 2021'de en çok sevkiyatı yapılan 10 telefon modeli arasına girdi.
2021'de en çok satışı yapılan telefonlar
Samsung Galaxy A12 - 51.8 milyon
iPhone 12 - 41.7 milyon
iPhone 13 - 34.9 milyon
iPhone 11 - 33.6 milyon
Redmi 9A - 26.8 milyon
iPhone 12 Pro Max - 26.1 milyon
iPhone 13 Pro Max - 24.1 milyon
iPhone 12 Pro - 21.2 milyon
iPhone 13 Pro - 19.4 milyon
Galaxy A02 - 18.3 milyon