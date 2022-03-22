https://tr.sputniknews.com/20220322/2021de-dunyanin-en-cok-satan-telefon-modeli-belli-oldu-1054958129.html

2021'de dünyanın en çok satan telefon modeli belli oldu

2021'de dünyanın en çok satan telefon modeli belli oldu

Bir araştırma şirketi 2021'de en çok satılan telefon modellerini listeledi. Samsung'un bütçe dostu modeli Galaxy A12 listenin ilk sırasında yer aldı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T18:48+0300

2022-03-22T18:48+0300

2022-03-22T18:48+0300

ekonomi

telefon

samsung

galaxy s21

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Koronavirüs salgınının yarattığı çip sıkıntısı akıllı telefon üreticilerini de zora soktu. Buna rağmen sektör yılı büyüyerek kapattı. Bir araştırma şirketi 2021 yılında sevkiyatı en çok yapılan telefon modellerini listeledi.Omdia'nın raporuna göre Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un Galaxy A12 modeli 2021'in en çok satılan telefonu oldu. Bütçe segmentindeki Galaxy A12 modeli 51.8 milyon adetle iPhone 12'yi geride bıraktı. Telefon markası olarak listeye ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple damga vurdu. Apple'ın 7 modeli 2021'de en çok sevkiyatı yapılan 10 telefon modeli arasına girdi.2021'de en çok satışı yapılan telefonlarSamsung Galaxy A12 - 51.8 milyoniPhone 12 - 41.7 milyoniPhone 13 - 34.9 milyoniPhone 11 - 33.6 milyonRedmi 9A - 26.8 milyoniPhone 12 Pro Max - 26.1 milyoniPhone 13 Pro Max - 24.1 milyoniPhone 12 Pro - 21.2 milyoniPhone 13 Pro - 19.4 milyonGalaxy A02 - 18.3 milyon

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telefon, samsung, galaxy s21