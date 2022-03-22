Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220322/3-feto-sorusturmasinda-158-gozalti-karari-1054940035.html
3 FETÖ soruşturmasında 158 gözaltı kararı
3 FETÖ soruşturmasında 158 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması, sağlık yapılanması ve polis memurluğundan komiser yardımcılığına... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T09:41+0300
2022-03-22T09:41+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
gözaltı
operasyon
jandarma
jandarma genel komutanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054633301_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_3ef2f9e899187cba3525ab936bf543f6.jpg
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER daire başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan 132 mahrem imam tespit edildi. 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 'mahrem imam' şüphelinin, Ankara merkezli 50 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.Sınav soruşturmasında 11 gözaltı kararıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında ise FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.Sağlık soruşturmasında 15 gözaltı kararıFETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da 15 şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı 'ByLock' yazışma programını kullandığı saptandı. Haklarında ardışık arama, Bank Asya, tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan, sağlık teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 10 kişi ile aktif olarak çalışan 4 kişi ve 1 sivil kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 158 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220319/feto-firarisi-adem-yavuz-arslan-hakkinda-cihat-yayciya-hakaretten-2-yila-kadar-hapis-talebi-1054872761.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054633301_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_cf969d52af47df04a81a5963c3de0ff0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fetö, fetö/pdy, gözaltı, operasyon, jandarma, jandarma genel komutanlığı

3 FETÖ soruşturmasında 158 gözaltı kararı

09:41 22.03.2022
© DHAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması, sağlık yapılanması ve polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmaları kapsamında toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER daire başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan 132 mahrem imam tespit edildi.
2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 'mahrem imam' şüphelinin, Ankara merkezli 50 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.

Sınav soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında ise FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.
Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Sağlık soruşturmasında 15 gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da 15 şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı 'ByLock' yazışma programını kullandığı saptandı.
Haklarında ardışık arama, Bank Asya, tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan, sağlık teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 10 kişi ile aktif olarak çalışan 4 kişi ve 1 sivil kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 158 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
TÜRKİYE
FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan hakkında Cihat Yaycı’ya hakaretten 2 yıla kadar hapis talebi
19 Mart, 12:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала