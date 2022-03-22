https://tr.sputniknews.com/20220322/3-feto-sorusturmasinda-158-gozalti-karari-1054940035.html
3 FETÖ soruşturmasında 158 gözaltı kararı
3 FETÖ soruşturmasında 158 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması, sağlık yapılanması ve polis memurluğundan komiser yardımcılığına... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T09:41+0300
2022-03-22T09:41+0300
2022-03-22T09:41+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
gözaltı
operasyon
jandarma
jandarma genel komutanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054633301_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_3ef2f9e899187cba3525ab936bf543f6.jpg
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER daire başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan 132 mahrem imam tespit edildi. 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 'mahrem imam' şüphelinin, Ankara merkezli 50 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.Sınav soruşturmasında 11 gözaltı kararıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında ise FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.Sağlık soruşturmasında 15 gözaltı kararıFETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da 15 şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı 'ByLock' yazışma programını kullandığı saptandı. Haklarında ardışık arama, Bank Asya, tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan, sağlık teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 10 kişi ile aktif olarak çalışan 4 kişi ve 1 sivil kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 158 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220319/feto-firarisi-adem-yavuz-arslan-hakkinda-cihat-yayciya-hakaretten-2-yila-kadar-hapis-talebi-1054872761.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054633301_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_cf969d52af47df04a81a5963c3de0ff0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fetö, fetö/pdy, gözaltı, operasyon, jandarma, jandarma genel komutanlığı
3 FETÖ soruşturmasında 158 gözaltı kararı
Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması, sağlık yapılanması ve polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmaları kapsamında toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER daire başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan 132 mahrem imam tespit edildi.
2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 'mahrem imam' şüphelinin, Ankara merkezli 50 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.
Sınav soruşturmasında 11 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında ise FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.
Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.
Sağlık soruşturmasında 15 gözaltı kararı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da 15 şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı 'ByLock' yazışma programını kullandığı saptandı.
Haklarında ardışık arama, Bank Asya, tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan, sağlık teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 10 kişi ile aktif olarak çalışan 4 kişi ve 1 sivil kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 158 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.