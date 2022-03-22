https://tr.sputniknews.com/20220322/50-tonluk-kamyonu-elleri-ile-durdurmaya-calisti-1054940316.html

50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı

50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı

Başakşehir'de içinde sürücü bulunmayan kamyon bilinmeyen bir nedenle kaymaya başladı. Çevredekilerden birisi de kamyonu elleri durdurmaya çalışırken ezilmekten... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T10:09+0300

2022-03-22T10:09+0300

2022-03-22T10:09+0300

yaşam

başakşehir

istanbul

tir

el

sürücü

kaza

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Kaza, dün sabah saatlerinde Başakşehir'de yaşandı. İçerisinde sürücü bulunmayan kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kaymaya başladı. Olayı gören civardaki vatandaşlardan biri 50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu.Kamyon sanayi içerisinde bulunan dükkanın önündeki arabaya çarparak durabildi. Olay sonucu kimse yaralanmazken, kamyonun çarptığı araçta hasar meydana geldi.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonun yavaşça kayarak dükkanın önüne kadar geldiği ve o esnada orada bulunan bir vatandaşın yaklaşık 50 tonluk kamyonu durdurmak için elleri ile kamyonu tuttuğu ve ardından kamyonun dükkanın önündeki panelvan araca çarparak durduğu görülüyor. Ekipler kazanının nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220321/derbide-sahaya-el-bombasi-atildi-1054913263.html

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başakşehir, istanbul, tir, el, sürücü, kaza