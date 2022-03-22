https://tr.sputniknews.com/20220322/50-tonluk-kamyonu-elleri-ile-durdurmaya-calisti-1054940316.html
50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı
50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı
Başakşehir'de içinde sürücü bulunmayan kamyon bilinmeyen bir nedenle kaymaya başladı. Çevredekilerden birisi de kamyonu elleri durdurmaya çalışırken ezilmekten... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T10:09+0300
2022-03-22T10:09+0300
2022-03-22T10:09+0300
yaşam
başakşehir
istanbul
tir
el
sürücü
kaza
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Kaza, dün sabah saatlerinde Başakşehir'de yaşandı. İçerisinde sürücü bulunmayan kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kaymaya başladı. Olayı gören civardaki vatandaşlardan biri 50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu.Kamyon sanayi içerisinde bulunan dükkanın önündeki arabaya çarparak durabildi. Olay sonucu kimse yaralanmazken, kamyonun çarptığı araçta hasar meydana geldi.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonun yavaşça kayarak dükkanın önüne kadar geldiği ve o esnada orada bulunan bir vatandaşın yaklaşık 50 tonluk kamyonu durdurmak için elleri ile kamyonu tuttuğu ve ardından kamyonun dükkanın önündeki panelvan araca çarparak durduğu görülüyor. Ekipler kazanının nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220321/derbide-sahaya-el-bombasi-atildi-1054913263.html
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başakşehir, istanbul, tir, el, sürücü, kaza
50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı
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Başakşehir'de içinde sürücü bulunmayan kamyon bilinmeyen bir nedenle kaymaya başladı. Çevredekilerden birisi de kamyonu elleri durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu. Yaşananlar kameraya yansıdı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Başakşehir'de yaşandı. İçerisinde sürücü bulunmayan kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kaymaya başladı. Olayı gören civardaki vatandaşlardan biri 50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu.
Kamyon sanayi içerisinde bulunan dükkanın önündeki arabaya çarparak durabildi. Olay sonucu kimse yaralanmazken, kamyonun çarptığı araçta hasar meydana geldi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonun yavaşça kayarak dükkanın önüne kadar geldiği ve o esnada orada bulunan bir vatandaşın yaklaşık 50 tonluk kamyonu durdurmak için elleri ile kamyonu tuttuğu ve ardından kamyonun dükkanın önündeki panelvan araca çarparak durduğu görülüyor.
Ekipler kazanının nedenini araştırmak için çalışma başlattı.