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7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyaları çaldı
7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyaları çaldı
Kayseri'de, girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan 1 kişi, polis ekiplerince yakalandı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kayseri
hırsızlık
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.S.’nin girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde çeşitli ev eşyaları çaldığı belirlendi. Şüpheli saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.Evde yapılan aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin 2 farklı suçtan da arandığı belirlendi. Öte yandan A.S.’nin çeşitli adreslerden hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde A.S’nin hırsızlık için girdiği binalarda çalıntı eşyalarla ayrıldığı görüldü.
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kayseri, hırsızlık

7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyaları çaldı

08:18 22.03.2022
© DHA7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyaları çaldı
7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyaları çaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© DHA
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Kayseri'de, girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan 1 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.S.’nin girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde çeşitli ev eşyaları çaldığı belirlendi. Şüpheli saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Evde yapılan aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin 2 farklı suçtan da arandığı belirlendi. Öte yandan A.S.’nin çeşitli adreslerden hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde A.S’nin hırsızlık için girdiği binalarda çalıntı eşyalarla ayrıldığı görüldü.
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