https://tr.sputniknews.com/20220322/7-farkli-adresten-40-bin-tl-degerinde-ev-esyalari-caldi-1054937812.html

7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyaları çaldı

7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyaları çaldı

Kayseri'de, girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan 1 kişi, polis ekiplerince yakalandı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T08:18+0300

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türkiye

kayseri

hırsızlık

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.S.’nin girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde çeşitli ev eşyaları çaldığı belirlendi. Şüpheli saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.Evde yapılan aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin 2 farklı suçtan da arandığı belirlendi. Öte yandan A.S.’nin çeşitli adreslerden hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde A.S’nin hırsızlık için girdiği binalarda çalıntı eşyalarla ayrıldığı görüldü.

türkiye

kayseri

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kayseri, hırsızlık