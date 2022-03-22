https://tr.sputniknews.com/20220322/abd-ve-filipinler-en-buyuk-ortak-askeri-tatbikatlarini-duzenleyecek--1054950539.html
ABD ve Filipinler, en büyük ortak askeri tatbikatlarını düzenleyecek
ABD ve Filipinler, en büyük ortak askeri tatbikatlarını düzenleyecek
ABD'li yetkililer, 'Çin'in artan ofansif politikaları' karşısında güçlü savunma bağlarına vurgu yaparak, Filipinler ve ABD'nin önümüzdeki hafta takımadalar... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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Filipinler ve ABD arasında şu ana kadarki en büyük ortak askeri tatbikatın gelecek hafta yapılması planlanıyor. ABD'li askeri yetkililerin aktardığına göre, Filipinler topraklarında gerçekleştirilecek tatbikatın 12 gün süreceği bildirildi. Luzon Adası'nda, bir yıl önce yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle iptal edilen tatbikata, yaklaşık 9 bin Filipin ve ABD askeri katılacak.ABD'nin Filipinler Büyükelçiliği ise yaptığı açıklamada, 28 Mart'ta başlayacak tatbikatın diğer şeylerin yanı sıra deniz güvenliği, gerçek yangın eğitimi, terörle mücadele, insani yardım ve afet yardımı konularını kapsayacağını belirtti.ABD 3. Deniz Tümeni Komutanı Tümgeneral Jay Bargeron, "(Her iki taraf), askeri yanıt yeteneklerimizi ve gerçek dünyadaki zorluklara hazırlığımızı güçlendiren ortak taktikleri, teknikleri ve prosedürleri genişletmek ve ilerletmek için birlikte eğitim verecek" dedi.Uzun zamandır müttefikler arasındaki son manevralar, Güney Çin Denizi'nde Çin ile potansiyel bir çatışmaya odaklandı. Çin'in yanı sıra; Filipinler, Brunei, Malezya, Tayvan ve Vietnam'ın da söz konusu sular üzerinde rekabeti canlandıran iddiaları bulunuyor.Tatbikat ayrıca, ABD ve müttefiklerinin Kiev'e yoğun bir şekilde teçhizat sağladığı ve Moskova'ya ağır ekonomik yaptırımlar uyguladığı Donbass operasyonunun gölgesinde yapılacak.Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile mevcut ittifakı nedeniyle çatışmaya 'dahil' olmasından duyduğu endişeyi dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220321/abdli-komutandan-cine-caydiricilik-ise-yaramazsa-savasip-kazanmaya-haziriz-1054911133.html
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abd, filipinler, filipin, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat
ABD ve Filipinler, en büyük ortak askeri tatbikatlarını düzenleyecek
15:13 22.03.2022 (güncellendi: 15:24 22.03.2022) Abone ol
ABD'li yetkililer, 'Çin'in artan ofansif politikaları' karşısında güçlü savunma bağlarına vurgu yaparak, Filipinler ve ABD'nin önümüzdeki hafta takımadalar ülkesinde şimdiye kadarki en büyük ortak askeri tatbikatı başlatacağını söyledi.
Filipinler ve ABD arasında şu ana kadarki en büyük ortak askeri tatbikatın gelecek hafta yapılması planlanıyor. ABD'li askeri yetkililerin aktardığına göre, Filipinler topraklarında gerçekleştirilecek tatbikatın 12 gün süreceği bildirildi.
Luzon Adası'nda, bir yıl önce yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle iptal edilen tatbikata, yaklaşık 9 bin Filipin ve ABD askeri katılacak.
ABD'nin Filipinler Büyükelçiliği ise yaptığı açıklamada, 28 Mart'ta başlayacak tatbikatın diğer şeylerin yanı sıra deniz güvenliği, gerçek yangın eğitimi, terörle mücadele, insani yardım ve afet yardımı konularını kapsayacağını belirtti.
ABD 3. Deniz Tümeni Komutanı Tümgeneral Jay Bargeron, "(Her iki taraf), askeri yanıt yeteneklerimizi ve gerçek dünyadaki zorluklara hazırlığımızı güçlendiren ortak taktikleri, teknikleri ve prosedürleri genişletmek ve ilerletmek için birlikte eğitim verecek" dedi.
Uzun zamandır müttefikler arasındaki son manevralar, Güney Çin Denizi'nde Çin ile potansiyel bir çatışmaya odaklandı. Çin'in yanı sıra; Filipinler, Brunei, Malezya, Tayvan ve Vietnam'ın da söz konusu sular üzerinde rekabeti canlandıran iddiaları bulunuyor.
Tatbikat ayrıca, ABD ve müttefiklerinin Kiev'e yoğun bir şekilde teçhizat sağladığı ve Moskova'ya ağır ekonomik yaptırımlar uyguladığı Donbass operasyonunun gölgesinde yapılacak.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile mevcut ittifakı nedeniyle çatışmaya 'dahil' olmasından duyduğu endişeyi dile getirmişti.