https://tr.sputniknews.com/20220322/abdde-yagmur-suyu-tahliye-borusunda-sikisan-kisi-2-gun-sonra-cikarilabildi-1054950580.html

ABD'de yağmur suyu tahliye borusunda sıkışan kişi 2 gün sonra çıkarılabildi

ABD'de yağmur suyu tahliye borusunda sıkışan kişi 2 gün sonra çıkarılabildi

ABD'nin California eyaletinde yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan kişi 2 gün sonra kurtarıldı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T14:54+0300

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Contra Costa Bölgesi İtfaiyesi Sözcüsü Steve Hill, California'nın Antioch kentinde 20 Mart'ta yerel saatle 21.30 civarında 30'lu yaşlardaki bir erkeğin bilinçli olarak yeraltındaki yağmur suyu sistemine girdiğini açıkladı.Hill, söz konusu kişinin sistemdeki 4.5 metre derinlikte bulunan 40 santimetre çapındaki bir yağmur suyu borusuna geldiğinde burada sıkıştığını ifade etti.Çevredekilerin, adamın sesini duyarak acil yardım hattı 911'i aradığını aktaran Hill, bunun üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiğini dile getirdi.Hill, 50'den fazla itfaiyeci, polis ve kurtarma ekibinin saatler süren çalışması sonucunda adamın sıkıştığı yerden kurtarıldığını kaydetti.Kurtarılan kişinin yaralı olmadığını ancak su kaybı belirtileri bulunduğunu aktaran Hill, adamın kontrol için hastaneye götürüldüğünü söyledi.

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abd, boru, yağmur suyu