https://tr.sputniknews.com/20220322/afyonkarahisar-kasaplar-odasi-baskani-mudahale-edilmezse-ramazanda-et-fiyati-105-110-lirayi-bulur-1054963864.html
Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı: Müdahale edilmezse Ramazan’da et fiyatı 105-110 lirayı bulur
Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı: Müdahale edilmezse Ramazan’da et fiyatı 105-110 lirayı bulur
Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, Ramazan ayında et fiyatlarının 100 liranın üzerine çıkacağını belirterek, “Ramazan ayı... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T23:17+0300
2022-03-22T23:17+0300
2022-03-22T23:17+0300
ekonomi
afyonkarahisar
kasap
sucuk
ramazan
et ve süt kurumu (esk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104187/69/1041876934_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ecbeb215b4cd2c20daf92404df43b161.jpg
Türkiye’nin et ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Afyonkarahisar’da, Et ve Süt Kurumunun et fiyatlarının kasaplardaki fiyatlara da yansıması bekleniyor. Başkan Yörük, “Türkiye’nin gıda alanında son 10 yılda son derece geriye gittiğini belirterek, erkek dana karkas kg kesim fiyatı 92-94 TL civarını bulmuştur. Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105-110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220321/kirmizi-ete-yuzde-48-zam-1054930584.html
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104187/69/1041876934_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_0c584a24baeba53ac528aa5a79c87254.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afyonkarahisar, kasap, sucuk, ramazan, et ve süt kurumu (esk)
Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı: Müdahale edilmezse Ramazan’da et fiyatı 105-110 lirayı bulur
Abone ol
Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, Ramazan ayında et fiyatlarının 100 liranın üzerine çıkacağını belirterek, “Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105-110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum” dedi.
Türkiye’nin et ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Afyonkarahisar’da, Et ve Süt Kurumunun et fiyatlarının kasaplardaki fiyatlara da yansıması bekleniyor. Başkan Yörük, “Türkiye’nin gıda alanında son 10 yılda son derece geriye gittiğini belirterek, erkek dana karkas kg kesim fiyatı 92-94 TL civarını bulmuştur. Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105-110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.