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Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı: Müdahale edilmezse Ramazan’da et fiyatı 105-110 lirayı bulur
Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı: Müdahale edilmezse Ramazan’da et fiyatı 105-110 lirayı bulur
Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, Ramazan ayında et fiyatlarının 100 liranın üzerine çıkacağını belirterek, “Ramazan ayı... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T23:17+0300
2022-03-22T23:17+0300
ekonomi
afyonkarahisar
kasap
sucuk
ramazan
et ve süt kurumu (esk)
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Türkiye’nin et ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Afyonkarahisar’da, Et ve Süt Kurumunun et fiyatlarının kasaplardaki fiyatlara da yansıması bekleniyor. Başkan Yörük, “Türkiye’nin gıda alanında son 10 yılda son derece geriye gittiğini belirterek, erkek dana karkas kg kesim fiyatı 92-94 TL civarını bulmuştur. Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105-110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.
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afyonkarahisar, kasap, sucuk, ramazan, et ve süt kurumu (esk)

Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı: Müdahale edilmezse Ramazan’da et fiyatı 105-110 lirayı bulur

23:17 22.03.2022
© AAKırmızı et, kasap
Kırmızı et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© AA
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Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, Ramazan ayında et fiyatlarının 100 liranın üzerine çıkacağını belirterek, “Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105-110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum” dedi.
Türkiye’nin et ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Afyonkarahisar’da, Et ve Süt Kurumunun et fiyatlarının kasaplardaki fiyatlara da yansıması bekleniyor. Başkan Yörük, “Türkiye’nin gıda alanında son 10 yılda son derece geriye gittiğini belirterek, erkek dana karkas kg kesim fiyatı 92-94 TL civarını bulmuştur. Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105-110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
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