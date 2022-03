https://tr.sputniknews.com/20220322/afyonkarahisar-kasaplar-odasi-baskani-mudahale-edilmezse-ramazanda-et-fiyati-105-110-lirayi-bulur-1054963864.html

Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı: Müdahale edilmezse Ramazan’da et fiyatı 105-110 lirayı bulur

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, Ramazan ayında et fiyatlarının 100 liranın üzerine çıkacağını belirterek

Türkiye’nin et ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Afyonkarahisar’da, Et ve Süt Kurumunun et fiyatlarının kasaplardaki fiyatlara da yansıması bekleniyor. Başkan Yörük, “Türkiye’nin gıda alanında son 10 yılda son derece geriye gittiğini belirterek, erkek dana karkas kg kesim fiyatı 92-94 TL civarını bulmuştur. Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105-110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

