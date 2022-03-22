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Antalya- St. Petersburg uçuşları için detaylar açıklandı
Antalya- St. Petersburg uçuşları için detaylar açıklandı
Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin tatil merkezlerinden Antalya ile Rusya’nın St. Petersburg kenti arasında 1 Nisan’dan itibaren her gün direkt uçuş... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T17:40+0300
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THY, 1 Nisan’dan itibaren St. Petersburg’dan Antalya’ya yaz uçuş programına yeniden başlayacak. Turizm Günlüğü sitesinin aktardığına göre 4 saat 10 dakika sürecek uçuşlarda TK 1234 sefer sayılı uçak, Pulkovo Havalimanı’ndan saat 11.45’te hareket edecek ve 15.55’te Antalya’ya varacak. TK 1233 dönüş uçuşunun Antalya Havalimanı’ndan kalkışı 06.30, St. Petersburg’a varışı ise 10.45 olarak planlandı. Pulkovo Havaalanı’nın işletmecisi Vozduşnıye Vorota Severnoy Stonitsı şirketi de THY'nin nisan başında St. Petersburg-Antalya seferlerine başlayacağını doğruladı. Söz konusu seferlerin her gün düzenleneceğini kaydeden şirket yetkilileri, uçuşların 156 yolcu kapasiteli Airbus A-320 tipi yolcu uçaklarıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220318/rusyanin-istanbul-baskonsolosu-buravov-batinin-yaptirimlari-yeni-imkanlar-yaratiyor-1054839733.html
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Antalya- St. Petersburg uçuşları için detaylar açıklandı

17:40 22.03.2022
© DHATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© DHA
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Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin tatil merkezlerinden Antalya ile Rusya’nın St. Petersburg kenti arasında 1 Nisan’dan itibaren her gün direkt uçuş gerçekleştirecek.
THY, 1 Nisan’dan itibaren St. Petersburg’dan Antalya’ya yaz uçuş programına yeniden başlayacak. Turizm Günlüğü sitesinin aktardığına göre 4 saat 10 dakika sürecek uçuşlarda TK 1234 sefer sayılı uçak, Pulkovo Havalimanı’ndan saat 11.45’te hareket edecek ve 15.55’te Antalya’ya varacak.
TK 1233 dönüş uçuşunun Antalya Havalimanı’ndan kalkışı 06.30, St. Petersburg’a varışı ise 10.45 olarak planlandı.
Pulkovo Havaalanı’nın işletmecisi Vozduşnıye Vorota Severnoy Stonitsı şirketi de THY'nin nisan başında St. Petersburg-Antalya seferlerine başlayacağını doğruladı. Söz konusu seferlerin her gün düzenleneceğini kaydeden şirket yetkilileri, uçuşların 156 yolcu kapasiteli Airbus A-320 tipi yolcu uçaklarıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
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