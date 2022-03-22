https://tr.sputniknews.com/20220322/avusturyada-gecen-yil-2-bine-yakin-irkci-saldiri-meydana-geldi-1054935767.html

Avusturya'da geçen yıl 2 bine yakın ırkçı saldırı meydana geldi

Avusturya'da geçen yıl 2 bine yakın ırkçı saldırı meydana geldi

Avusturya'da, 2021'de 1977 ırkçı saldırı meydana gelirken, saldırıların yaklaşık yüzde 56'sı çevrimiçi platformlarda gerçekleşti. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T03:09+0300

2022-03-22T03:09+0300

2022-03-22T03:09+0300

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Ülkede 20 yılı aşkın süredir ırkçı saldırıları kayıt altına alan, Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki (ZARA) sivil toplum kuruluşu, "2021 Irkçılık Raporu'nu" yayımladı.Rapora göre Kovid-19 kısıtlamalarının sosyal yaşamın birçok alanında etkili olduğu 2021'de, 1977 ırkçı saldırı yaşandı.Çevrimiçi ırkçılık hız kesmeden sürdüİnternet, 1117 ile ırkçı saldırıların kendine en çok yer bulduğu mecra oldu. Çevrimiçi platformlardaki ırkçı saldırılar geçen yılki toplam vakaların yaklaşık yüzde 56'sına tekabül etti.Irkçı saldırıların en çok yapıldığı ikinci yer ise 273 ile kamuya açık alanlar oldu.Ülkede geçen yıl eğlence ve hizmet sektöründe 185, kamu kurum ve kuruluşlarında 112, çalışma hayatında ise 104 ırkçı saldırı yaşandı.Polisin ırkçı tutumunda artışGüvenlik birimlerinin 102 ırkçı tutumda bulunduğu kaydedilen raporda, yazılı ve görsel basın ile siyasette 84 ırkçı ve nefret içerikli söylem ve eylem tespit edildi.Raporda, kamuya açık alanlarda kadınların erkeklerden iki kat daha fazla ırkçılığa maruz kaldığına işaret edilirken mağdurların yalnız yüzde 22'sinin ırkçı saldırıya uğradıkları için ZARA'ya başvurduğuna, kayıt altına alınan vakaların büyük çoğunluğunun üçüncü kişiler tarafından bildirildiğine dikkat çekildi.'Sistemli Irkçılık'Irkçılığın bir sisteme sahip olduğunu belirten Hacker, 2021 raporunda bu durumu işaret eden örneklere değindi.Hacker, "Eğer siyahi bir öğrenci, eğitimi kapsamında bir iş yerinde staj başvurusunda bulunuyor ve herhangi bir gerekçe gösterilmeden iş görüşmesine çağrılmıyorsa, aynı sınıftan beyaz arkadaşları staj için söz konusu iş yerine davet ediliyorsa, bu ırkçılığın bir sisteme sahip olduğunun açık göstergesidir" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220322/fransada-iki-emlakcidan-biri-ev-sahibinin-istegi-uzerine-irk-ayrimi-yapiyor-1054935411.html

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