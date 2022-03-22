https://tr.sputniknews.com/20220322/aymden-dokunulmazligi-kaldirilan-hdpli-semra-guzelin-basvurusuna-ret-1054945431.html

AYM’den dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel'in başvurusuna ret

AYM’den dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel'in başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararının... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T12:53+0300

2022-03-22T12:53+0300

2022-03-22T12:53+0300

politika

semra güzel

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anayasa mahkemesi (aym)

hdp

tbmm

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Hakkındaki iki ayrı soruşturma doğrultusunda, 1 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki ayrı TBMM kararının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki ayrı başvuruyu görüştü. İki başvuruyu birleştiren Mahkeme, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki TBMM kararının, anayasaya, yasaya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin oy birliğiyle reddine karar verdi.TBMM tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesi durumunda, bu karara karşı iptal istemli başvurularda Anayasa Mahkemesi iptal istemini "kesin" olarak karara bağlıyor. Anayasa Mahkemesinin ret kararının gerekçesinin yazılmasının ardından süreç tamamlanacak.HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.Semra Güzel hakkında, dokunulmazlığı hangi dosya hakkında kaldırıldıysa yalnızca o fezleke hakkında yargılama yapılabilecek. Güzel, dokunulmazlığı kaldırıldığı için hakkındaki soruşturma ve olası kovuşturma süreçlerinde, herhangi bir vatandaş gibi yargılamanın bütün kurallarına bağlı olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220304/dokunulmazligi-kaldirilan-hdp-milletvekili-semra-guzel-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054423314.html

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semra güzel, aym, anayasa mahkemesi (aym), hdp, tbmm