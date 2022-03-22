https://tr.sputniknews.com/20220322/babacandan-aksenere-ziyaret-1054933171.html
Babacan'dan Akşener'e ziyaret
Babacan'dan Akşener'e ziyaret
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T00:18+0300
2022-03-22T00:18+0300
2022-03-22T00:18+0300
politika
ali babacan
meral akşener
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İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü.Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Akşener, genel merkezden ayrılırken Babacan'a aracına kadar eşlik etti.
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ali babacan, meral akşener
Babacan'dan Akşener'e ziyaret
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti
İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Akşener, genel merkezden ayrılırken Babacan'a aracına kadar eşlik etti.