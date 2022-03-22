https://tr.sputniknews.com/20220322/babacandan-aksenere-ziyaret-1054933171.html

Babacan'dan Akşener'e ziyaret

Babacan'dan Akşener'e ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti 22.03.2022, Sputnik Türkiye

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politika

ali babacan

meral akşener

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İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü.Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Akşener, genel merkezden ayrılırken Babacan'a aracına kadar eşlik etti.

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ali babacan, meral akşener