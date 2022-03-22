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Babacan'dan Akşener'e ziyaret
Babacan'dan Akşener'e ziyaret
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü.Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Akşener, genel merkezden ayrılırken Babacan'a aracına kadar eşlik etti.
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ali babacan, meral akşener

Babacan'dan Akşener'e ziyaret

00:18 22.03.2022
© FotoğrafMeral Akşener Babacan
Meral Akşener Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© Fotoğraf
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti
İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Akşener, genel merkezden ayrılırken Babacan'a aracına kadar eşlik etti.
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