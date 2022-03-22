https://tr.sputniknews.com/20220322/bahceli-mustafa-kemal-canakkalenin-her-yerindedir-1054941315.html

Bahçeli: Nerede melanet varsa Türk Tabipler Birliği oradadır, bunlar bir avuç devlet muhalifidir

Bahçeli: Nerede melanet varsa Türk Tabipler Birliği oradadır, bunlar bir avuç devlet muhalifidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'teki konuşmasında "Nerede melanet varsa Türk Tabipler Birliği oradadır, bunlar bir avuç devlet muhalifidir" dedi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

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politika

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

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2022

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devlet bahçeli, mhp, tbmm