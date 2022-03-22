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Bahçeli: Nerede melanet varsa Türk Tabipler Birliği oradadır, bunlar bir avuç devlet muhalifidir
Bahçeli: Nerede melanet varsa Türk Tabipler Birliği oradadır, bunlar bir avuç devlet muhalifidir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'teki konuşmasında "Nerede melanet varsa Türk Tabipler Birliği oradadır, bunlar bir avuç devlet muhalifidir" dedi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
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Bahçeli: Nerede melanet varsa Türk Tabipler Birliği oradadır, bunlar bir avuç devlet muhalifidir

10:49 22.03.2022 (güncellendi: 11:03 22.03.2022)
© MHPBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© MHP
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'teki konuşmasında "Nerede melanet varsa Türk Tabipler Birliği oradadır, bunlar bir avuç devlet muhalifidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
HDP'nin hafta sonu düzenlediği sözde Nevruz kutlaması bu yıl da ağır tahriklere sahne olmuştur.
Teröristin yeri TBMM değil demir parmaklıkların arkasıdır. Türk milleti Nevruz ile umut dolu günlerin geleceğine inanmıştır.
Mustafa Kemal Çanakkale'nin her yerindedir.
Çanakkale bugün de geçilemez. 1915 Çanakkale Köprüsü yapımında emeği geçen Cumhurbaşkanımız, işçilerimiz, mühendislerimize teşekkür ediyorum.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretleri bahane edilerek karalama yapılıyor.
200 lira olması fazlaymış. Hedef tutmazsa farkı millet ödeyecekmiş. Gafiller, o köprüden siz de geçeceksiniz.
Köprüden geçmem diyorsanız yüzebilirsiniz.
Nerede melanet varsa Türk Tabipler Birliği oradadır, bunlar bir avuç devlet muhalifidir. PKK'nın yanında olan bunlardır. bölücülüğün propagandasını yapan bunlardır.
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