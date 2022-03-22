https://tr.sputniknews.com/20220322/bakan-koca-duyurdu-saat-1930da-burada-bulusalim-1054957543.html

Bakan Koca duyurdu: Saat 19.30'da burada buluşalım

Bakan Koca duyurdu: Saat 19.30'da burada buluşalım

Sağlık Bakanı Koca, YouTube kanalını adres gösterdiği bir paylaşım yaparak "Saat 19.30'da bir sohbetimiz var. Burada buluşalım" dedi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

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fahrettin koca

türkiye

sağlık çalışanı

twitter

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hekimlerimiz, hemşirelerimiz başta olmak üzere, 39 sağlık meslek grubuna mensup arkadaşlarımızla, sağlık hizmetlerine devletimizin gözbebeği gibi önem verdiğini bilen insanımızla Saat 19.30'da bir sohbetimiz var. Burada buluşalım" ifadelerini kullandı.

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fahrettin koca, sağlık çalışanı, twitter