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https://tr.sputniknews.com/20220322/bakan-koca-duyurdu-saat-1930da-burada-bulusalim-1054957543.html
Bakan Koca duyurdu: Saat 19.30'da burada buluşalım
Bakan Koca duyurdu: Saat 19.30'da burada buluşalım
Sağlık Bakanı Koca, YouTube kanalını adres gösterdiği bir paylaşım yaparak "Saat 19.30'da bir sohbetimiz var. Burada buluşalım" dedi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
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sağlık çalışanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hekimlerimiz, hemşirelerimiz başta olmak üzere, 39 sağlık meslek grubuna mensup arkadaşlarımızla, sağlık hizmetlerine devletimizin gözbebeği gibi önem verdiğini bilen insanımızla Saat 19.30'da bir sohbetimiz var. Burada buluşalım" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, sağlık çalışanı, twitter

Bakan Koca duyurdu: Saat 19.30'da burada buluşalım

18:18 22.03.2022 (güncellendi: 18:20 22.03.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Koca, YouTube kanalını adres gösterdiği bir paylaşım yaparak "Saat 19.30'da bir sohbetimiz var. Burada buluşalım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hekimlerimiz, hemşirelerimiz başta olmak üzere, 39 sağlık meslek grubuna mensup arkadaşlarımızla, sağlık hizmetlerine devletimizin gözbebeği gibi önem verdiğini bilen insanımızla Saat 19.30'da bir sohbetimiz var. Burada buluşalım" ifadelerini kullandı.
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