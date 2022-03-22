https://tr.sputniknews.com/20220322/bakan-koca-duyurdu-saat-1930da-burada-bulusalim-1054957543.html
Bakan Koca duyurdu: Saat 19.30'da burada buluşalım
Bakan Koca duyurdu: Saat 19.30'da burada buluşalım
Sağlık Bakanı Koca, YouTube kanalını adres gösterdiği bir paylaşım yaparak "Saat 19.30'da bir sohbetimiz var. Burada buluşalım" dedi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T18:18+0300
2022-03-22T18:18+0300
2022-03-22T18:20+0300
fahrettin koca
türkiye
sağlık çalışanı
twitter
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hekimlerimiz, hemşirelerimiz başta olmak üzere, 39 sağlık meslek grubuna mensup arkadaşlarımızla, sağlık hizmetlerine devletimizin gözbebeği gibi önem verdiğini bilen insanımızla Saat 19.30'da bir sohbetimiz var. Burada buluşalım" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, sağlık çalışanı, twitter
Bakan Koca duyurdu: Saat 19.30'da burada buluşalım
18:18 22.03.2022 (güncellendi: 18:20 22.03.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, YouTube kanalını adres gösterdiği bir paylaşım yaparak "Saat 19.30'da bir sohbetimiz var. Burada buluşalım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hekimlerimiz, hemşirelerimiz başta olmak üzere, 39 sağlık meslek grubuna mensup arkadaşlarımızla, sağlık hizmetlerine devletimizin gözbebeği gibi önem verdiğini bilen insanımızla Saat 19.30'da bir sohbetimiz var. Burada buluşalım" ifadelerini kullandı.