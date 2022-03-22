https://tr.sputniknews.com/20220322/balkona-cikip-beni-oldurecekler-kurtarin-diye-bagirinca-mahalleli-seferber-oldu-1054939220.html

Balkona çıkıp 'Beni öldürecekler, kurtarın' diye bağırınca mahalleli seferber oldu

Balkona çıkıp 'Beni öldürecekler, kurtarın' diye bağırınca mahalleli seferber oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, gece saatlerinde balkona çıkan M.Y., "İmdat, evde birileri var, beni öldürecekler, kadın öldürüyorlar, kurtarın beni" diye... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T09:23+0300

2022-03-22T09:23+0300

2022-03-22T09:23+0300

türkiye

kadın

denizli

pamukkale

çığlık

yardım

balkon

ev

polis

itfaiye

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Dün gece saatlerinde Denizli Pamukkale 15 Mayıs Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan M.Y., evinin balkonundaki demir korkuluklara çıkıp yardım çığlıkları attı. 'Evde birileri var' diyerek bağıran kadını kurtarmak için mahalle halkı seferber oldu. Çevredekiler balkondaki M.Y.'nin intihar girişiminde bulunduğunu ya da şiddete uğradığını sandı. Çığlıkları duyan vatandaşlar balkondaki M.Y.'nin yardımına koştu. Komşular M.Y.'ye düşmemesi için "Polis geliyor, bekle, seni kurtaracaklar" diye telkinde bulundu. 36 yaşındaki M.Y. ise balkonda "Kapıya dayandılar, evde birileri var. Beni öldürecekler, yardım edin, imdat, hayatım tehlikede, kadın öldürüyorlar" diye bağırmaya devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve çevresinde yaptığı incelemede hiç kimseyi bulamadı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis eve ya da kapıya kimsenin gelmediğini tespit etti. Balkondaki M.Y. ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle indirildi. İtfaiye aracının sepetinde yardım istemeye devam eden M.Y.'yi polisler güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. M.Y. tedavi edilmek üzere acil sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.Y.'nin psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220107/nisantasindaki-guzellik-merkezinde-musteri-cama-cikip-bagirdi-beni-rehin-aldilar-oldurecekler-1052498759.html

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