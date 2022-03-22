https://tr.sputniknews.com/20220322/baykardan-sahte-kripto-girisimlerine-iliskin-aciklama-firmamizin-hicbir-baglantisi-bulunmamaktadir-1054949694.html
Baykar'dan sahte kripto girişimlerine ilişkin açıklama: Firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır
Baykar'dan sahte kripto girişimlerine ilişkin açıklama: Firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır
Baykar, Twitter hesabından, firmalarının isim haklarını kullanarak oluşturulan ve kendilerine ait olmayan kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarındaki... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T14:35+0300
2022-03-22T14:35+0300
2022-03-22T14:39+0300
baykar savunma
türkiye
kripto para
sahte
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Firmalarının ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdikleri İHA sistemleri ve firma yöneticileri adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında, Baykar tarafınca yapılan herhangi bir girişimin bulunmadığı vurgulandı. Baykar, şunları kaydetti:
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baykar savunma, kripto para, sahte
Baykar'dan sahte kripto girişimlerine ilişkin açıklama: Firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır
14:35 22.03.2022 (güncellendi: 14:39 22.03.2022) Abone ol
Baykar, Twitter hesabından, firmalarının isim haklarını kullanarak oluşturulan ve kendilerine ait olmayan kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarındaki girişimlere ilişkin açıklama yayımladı.
Firmalarının ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdikleri İHA sistemleri ve firma yöneticileri adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında, Baykar tarafınca yapılan herhangi bir girişimin bulunmadığı vurgulandı.
Baykar, şunları kaydetti:
"İnternette 'www.bayraktartb2.com' adresi altında ve çeşitli sosyal medya mecralarında aynı isim kullanılarak başlatılan sözde kripto para girişimi ile firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Tarafımıza ait isimleri kullanan girişimlerin hepsi hukuken sorunlu, bizleri seven ve güvenen insanları aldatmaya yöneliktir. Adımızı kullanan tüm girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı ve tespit ettikçe hukuk önünde hakkımızı aramaya devam edeceğimizi bildiririz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."