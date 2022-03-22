https://tr.sputniknews.com/20220322/baykardan-sahte-kripto-girisimlerine-iliskin-aciklama-firmamizin-hicbir-baglantisi-bulunmamaktadir-1054949694.html

Baykar'dan sahte kripto girişimlerine ilişkin açıklama: Firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır

Baykar'dan sahte kripto girişimlerine ilişkin açıklama: Firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır

Baykar, Twitter hesabından, firmalarının isim haklarını kullanarak oluşturulan ve kendilerine ait olmayan kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarındaki... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T14:35+0300

2022-03-22T14:35+0300

2022-03-22T14:39+0300

baykar savunma

türkiye

kripto para

sahte

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Firmalarının ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdikleri İHA sistemleri ve firma yöneticileri adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında, Baykar tarafınca yapılan herhangi bir girişimin bulunmadığı vurgulandı. Baykar, şunları kaydetti:

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baykar savunma, kripto para, sahte