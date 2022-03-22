https://tr.sputniknews.com/20220322/bitcoin-son-haftalarin-en-yuksek-seviyesine-yaklasti--1054947944.html
Bitcoin son haftaların en yüksek seviyesine yaklaştı
Bitcoin son haftaların en yüksek seviyesine yaklaştı
Bitcoin gün ortasında neredeyse 3 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı ve Rusya'nın Donbass operasyonunu başlatmasından bu yana elde ettiği kazanımlara ek... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T13:46+0300
2022-03-22T13:46+0300
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En yaygın kullanılan kripto para birimi Bitcoin, 3 Mart'tan bu yana en yüksek artış seviyesi olan yüzde 5.6'yı görerek 43 bin 337 dolar seviyesine çıktı ve en son yüzde 3.6 artış kaydetti. İkinci en büyük dijital para olan Ethereum ise yüzde 5.4'lük tırmanışıyla 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Bitcoin, Rusya'nın Donbass operasyonunu başlattığı 24 Şubat'ta gün içi en düşük seviyesi olan 34 bin 324 doları görmesinden bu yana yüzde 26'dan fazla değer kazandı. Diğer birçok kripto para birimi de bu süreçte yükseliş trendine geçti. İyileşme, bir dereceye kadar olsa da, yatırımcıların hisselerde elde ettiği kazanımları yansıttı.Dijital varlık yöneticisi CoinShares'ten pazartesi günü yapılan açıklamada, kripto yatırım ürünleri ve fonlarının üst üste ikinci haftada net çıkışlar gösterdiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220309/bidendan-dijital-dolar-ve-kripto-para-kararnamesi-bitcoin-yukselise-gecti--1054580098.html
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bitcoin, bitcoin classic (btc), değer, artış, yükseliş, ethereum, kripto para
Bitcoin son haftaların en yüksek seviyesine yaklaştı
13:46 22.03.2022 (güncellendi: 13:55 22.03.2022) Abone ol
Bitcoin gün ortasında neredeyse 3 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı ve Rusya'nın Donbass operasyonunu başlatmasından bu yana elde ettiği kazanımlara ek olarak Ethereum gibi daha küçük kripto paraları da yukarı çekti.
En yaygın kullanılan kripto para birimi Bitcoin, 3 Mart'tan bu yana en yüksek artış seviyesi olan yüzde 5.6'yı görerek 43 bin 337 dolar seviyesine çıktı ve en son yüzde 3.6 artış kaydetti.
İkinci en büyük dijital para olan Ethereum ise yüzde 5.4'lük tırmanışıyla 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Bitcoin, Rusya'nın Donbass operasyonunu başlattığı 24 Şubat'ta gün içi en düşük seviyesi olan 34 bin 324 doları görmesinden bu yana yüzde 26'dan fazla değer kazandı. Diğer birçok kripto para birimi de bu süreçte yükseliş trendine geçti.
İyileşme, bir dereceye kadar olsa da, yatırımcıların hisselerde elde ettiği kazanımları yansıttı.
Dijital varlık yöneticisi CoinShares'ten pazartesi günü yapılan açıklamada, kripto yatırım ürünleri ve fonlarının üst üste ikinci haftada net çıkışlar gösterdiği bildirildi.