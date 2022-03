https://tr.sputniknews.com/20220322/bitliste-bir-dernek-ozel-baskanini-secti-1054957172.html

Bitlis’te bir dernek ‘özel’ başkanını seçti

Bitlis Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Yönetim Kurulu tarafından Down Sendromlu Erdinç Atal’a özel başkanlık statüsü verildi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

ASAD Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda dernek özel üyeleri Down Sendromlu Erdinç Atal’a özel başkanlık statüsü verildi. 21 Mart Down Sendromlular Günü münasebetiyle açıklamada bulunan ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Salih Aygün, “Birleşmiş Milletler 2011 yılında Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa, olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek ve mevcut çalışma imkanları ile iş sahalarını artırmak amacıyla, 21 Mart tarihini dünya Down Sendromu farkındalık günü olarak ilan etmiştir. Biz de dernek olarak bu özel ve güzel günde Down Sendromlu kardeşimiz Erdinç Atal’a özel başkanlık statüsü verdik” dedi.‘Özgüveni yüksek, çabuk sosyalleşen, sosyal medyayı iyi kullanan bir kardeşimiz’“Kardeşimiz derneğimizi kurduğumuzdan beri bizimle beraber faaliyetlerde bulunuyor” diyen Aygün “Özgüveni yüksek, çabuk sosyalleşen sosyal medyayı iyi kullanan bir kardeşimiz. Çevreci kişiliği, Van Gölü tutkusu, Su Altı merakı, çalışma azmi dernek etkinliklerinde diğer üyelerimize göre bir adım öne çıkarıyor. Gerek derneğimizin tanıtımında gerekse de faaliyetlerdeki katkıları azımsanamaz. Erdinç kardeşimizin yetişmesinde eğitilmesinde büyük emekleri olan ailesini de tebrik etmek istiyorum” şeklinde konuştu.‘Farklılıklar güzeldir, farkındayız’Aygün açıklamasında şunları söyledi:

