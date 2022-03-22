https://tr.sputniknews.com/20220322/bitliste-bir-dernek-ozel-baskanini-secti-1054957172.html
Bitlis’te bir dernek ‘özel’ başkanını seçti
Bitlis’te bir dernek ‘özel’ başkanını seçti
Bitlis Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Yönetim Kurulu tarafından Down Sendromlu Erdinç Atal’a özel başkanlık statüsü verildi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T17:58+0300
2022-03-22T17:58+0300
2022-03-22T18:13+0300
down sendromu
bitlis
özel
başkan
dernek
türkiye
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ASAD Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda dernek özel üyeleri Down Sendromlu Erdinç Atal’a özel başkanlık statüsü verildi. 21 Mart Down Sendromlular Günü münasebetiyle açıklamada bulunan ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Salih Aygün, “Birleşmiş Milletler 2011 yılında Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa, olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek ve mevcut çalışma imkanları ile iş sahalarını artırmak amacıyla, 21 Mart tarihini dünya Down Sendromu farkındalık günü olarak ilan etmiştir. Biz de dernek olarak bu özel ve güzel günde Down Sendromlu kardeşimiz Erdinç Atal’a özel başkanlık statüsü verdik” dedi.‘Özgüveni yüksek, çabuk sosyalleşen, sosyal medyayı iyi kullanan bir kardeşimiz’“Kardeşimiz derneğimizi kurduğumuzdan beri bizimle beraber faaliyetlerde bulunuyor” diyen Aygün “Özgüveni yüksek, çabuk sosyalleşen sosyal medyayı iyi kullanan bir kardeşimiz. Çevreci kişiliği, Van Gölü tutkusu, Su Altı merakı, çalışma azmi dernek etkinliklerinde diğer üyelerimize göre bir adım öne çıkarıyor. Gerek derneğimizin tanıtımında gerekse de faaliyetlerdeki katkıları azımsanamaz. Erdinç kardeşimizin yetişmesinde eğitilmesinde büyük emekleri olan ailesini de tebrik etmek istiyorum” şeklinde konuştu.‘Farklılıklar güzeldir, farkındayız’Aygün açıklamasında şunları söyledi:
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Sertaç Kayar
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
down sendromu, bitlis, özel, başkan, dernek
Bitlis’te bir dernek ‘özel’ başkanını seçti
17:58 22.03.2022 (güncellendi: 18:13 22.03.2022) Abone ol
Bitlis Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Yönetim Kurulu tarafından Down Sendromlu Erdinç Atal’a özel başkanlık statüsü verildi.
ASAD Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda dernek özel üyeleri Down Sendromlu Erdinç Atal’a özel başkanlık statüsü verildi. 21 Mart Down Sendromlular Günü münasebetiyle açıklamada bulunan ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Salih Aygün, “Birleşmiş Milletler 2011 yılında Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa, olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek ve mevcut çalışma imkanları ile iş sahalarını artırmak amacıyla, 21 Mart tarihini dünya Down Sendromu farkındalık günü olarak ilan etmiştir. Biz de dernek olarak bu özel ve güzel günde Down Sendromlu kardeşimiz Erdinç Atal’a özel başkanlık statüsü verdik” dedi.
‘Özgüveni yüksek, çabuk sosyalleşen, sosyal medyayı iyi kullanan bir kardeşimiz’
“Kardeşimiz derneğimizi kurduğumuzdan beri bizimle beraber faaliyetlerde bulunuyor” diyen Aygün “Özgüveni yüksek, çabuk sosyalleşen sosyal medyayı iyi kullanan bir kardeşimiz. Çevreci kişiliği, Van Gölü tutkusu, Su Altı merakı, çalışma azmi dernek etkinliklerinde diğer üyelerimize göre bir adım öne çıkarıyor. Gerek derneğimizin tanıtımında gerekse de faaliyetlerdeki katkıları azımsanamaz. Erdinç kardeşimizin yetişmesinde eğitilmesinde büyük emekleri olan ailesini de tebrik etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
‘Farklılıklar güzeldir, farkındayız’
Aygün açıklamasında şunları söyledi:
“Her çocuk gibi down sendromlu çocuklar da farklı zeka seviyesine, yetenek ve kişiliğe sahiptirler. Burada kilit nokta çocuğun kapasitesini maksimum düzeyde kullanabilmesi için zamanında ve doğru desteği alabilmesidir. Erken eğitim programları, fizyoterapi, dil terapisi, alternatif terapiler, oyun grupları gibi seçenekler aileler tarafından iyice değerlendirilmeli ve doğru kaynaklara ulaşılarak karar verilmelidir. Ülkemizde Çocuk Esirgeme Kurumlarında da bulunan down sendromlu çocuklar yuvalardan dışarı çıkartılmalı, sosyalleştirilerek topluma kazandırılmalıdırlar. Özenli bakım ve destek tedavileri sayesinde down Sendromlu çocuklar sağlıklı, mutlu ve çeşitli alanlarda toplumsal üretime katkı sağlayabilecek şekilde yetiştirilebilir. Farklılıklar güzeldir. Farkındayız.”