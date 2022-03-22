https://tr.sputniknews.com/20220322/bodrum-sahilinde-olu-careta-caretta-bulundu-inceleme-baslatildi-1054947402.html

Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu, inceleme başlatıldı

Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu, inceleme başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu. Deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin belirlenmesi için DEKAMER... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T13:39+0300

2022-03-22T13:39+0300

2022-03-22T13:39+0300

yaşam

muğla

bodrum

caretta caretta

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Torba Mahallesi sahilinde, saat 07.30 sıralarında, yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir caretta caretta olduğunu fark etti. Dalgalarla hareket ettiği için yaralı olduğu zannedilen 70 santimetre boyunda, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasının kurtarmak için çevredekiler harekete geçti.Bölgedeki belediyeye ait kafeteryada çalışanlar, balık kepçesi yardımıyla deniz kaplumbağasına müdahalede bulundu. Güçlükle kıyıya çıkartılan deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi. Durum, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerine bildirildi. Vücudunda ya da kabuğunda herhangi bir yara ve darp izi bulunmayan deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılmak üzere yetkililer tarafından teslim alınacağı bildirildi.Kafeteryada çalışan Sabri Yılmaz, deniz kaplumbağasının önce yaralı olduğunu zannedip, kurtarmak için çalışma başlattıklarını belirtip, "Ölü olduğunu fark edince durumu DEKAMER'e bildirdik" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220318/sinopta-15-olu-yunus-kiyiya-vurdu-1054864790.html

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muğla, bodrum, caretta caretta