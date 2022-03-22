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Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
deprem
bursa
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de aynı bölgede deprem yaşandı. AFAD verilerine göre, saat 07.22 ‘de merkez üssü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Körekem mevkiinde 3.8 büyüklüğünde, yerin 6.99 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
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deprem, bursa, kandilli

Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

17:25 22.03.2022 (güncellendi: 17:35 22.03.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© DHA
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Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sabah saatlerinde de aynı bölgede deprem yaşandı.
AFAD verilerine göre, saat 07.22 ‘de merkez üssü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Körekem mevkiinde 3.8 büyüklüğünde, yerin 6.99 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
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