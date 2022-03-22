https://tr.sputniknews.com/20220322/bursada-43-buyuklugunde-deprem-1054956446.html

Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T17:25+0300

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türkiye

deprem

bursa

kandilli

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de aynı bölgede deprem yaşandı. AFAD verilerine göre, saat 07.22 ‘de merkez üssü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Körekem mevkiinde 3.8 büyüklüğünde, yerin 6.99 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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deprem, bursa, kandilli