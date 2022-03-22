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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220322/canli-donbass-operasyonu-rusya-ukrayna-1054936587.html
CANLI | Rus ordusu Melitopol'a 20 tondan fazla insani yardım ulaştırdı
CANLI | Rus ordusu Melitopol'a 20 tondan fazla insani yardım ulaştırdı
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Melitopol şehrine 20 tondan fazla insani yardım ulaştırıldı. Moskova mahkemesi Facebook ve... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye

CANLI | Rus ordusu Melitopol'a 20 tondan fazla insani yardım ulaştırdı

06:21 22.03.2022 (güncellendi: 06:22 22.03.2022)
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Melitopol şehrine 20 tondan fazla insani yardım ulaştırıldı. Moskova mahkemesi Facebook ve Instagram’ı, aşırılık yanlısı faaliyetlerinden dolayı yasaklama kararı aldı. Çin'in Huanqiu Shibao gazetesi ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları küresel ekonomiye ciddi şekilde zarar verdiğini yazdı.
Donbass operasyonuna dair tüm gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:24 22.03.2022
İran'ın Ukrayna Büyükelçiliği geçici olarak Moldova'ya taşınacak.
06:21 22.03.2022
Rus ordusu Melitopol'a insani yardım ulaştırdı
Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitesine göre , Rus askeri personeli, Kırım ve Ukrayna'nın güneydoğu kısmı daha önce Zaporizhzhia bölgesi Melitopol şehrine toplam ağırlığı 20 tondan fazla olan yeni bir insani yardım paketini teslim etti.
Yardım paketinin bebek maması, tahıllar, konserve et ve balık, sebze gibi temel ihtiyaç ürünlerinden oluştuğu kaydedildi.
06:17 22.03.2022
ABD, Fransa, Ukrayna, Estonya, Gürcistan, Kanada, Almanya ve diğer bazı ülkelerin BM Genel Kurulu'na verdiği Ukrayna ile ilgili acil özel oturumu yeniden başlatma talebi kabul edildi. BMGK Başkanı Abdulla Shahid, oturumun 23 Mart Çarşamba saat 10.00'da yapılacağını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın ABD'nin Avrupa'da kimyasal veya biyolojik silahlar bulundurduğu yönündeki iddiasının doğru olmadığını söyledi.
ABD, Moskova mahkemesinin, Rus politikacıları ve askeri personeli hedef alan açıklamalara izin vermesinin ardından Facebook ve Instagram ve ana şirketleri Meta'yı 'aşırılıkçı' olarak tanımlama kararı almasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "Bilgiye erişime yönelik bu saldırı durdurulmalıdır" dedi.
Rusya- Ukrayna görüşmeleri 90 dakikalık video konferans görüşmesiyle devam etti.
Rusya, Mariupol'deki aşırı milliyetçilere silah bırakma çağrısı yaptı ama Ukrayna reddetti.
Sumi'deki amonyak sızıntısından aşırı milliyetçileri sorumlu tutan Rusya, "Zehirli madde tesislerine saldırmıyoruz" dedi.
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
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