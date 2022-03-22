CANLI | Rus ordusu Melitopol'a 20 tondan fazla insani yardım ulaştırdı

ABD, Fransa, Ukrayna, Estonya, Gürcistan, Kanada, Almanya ve diğer bazı ülkelerin BM Genel Kurulu'na verdiği Ukrayna ile ilgili acil özel oturumu yeniden başlatma talebi kabul edildi. BMGK Başkanı Abdulla Shahid, oturumun 23 Mart Çarşamba saat 10.00'da yapılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın ABD'nin Avrupa'da kimyasal veya biyolojik silahlar bulundurduğu yönündeki iddiasının doğru olmadığını söyledi.

ABD, Moskova mahkemesinin, Rus politikacıları ve askeri personeli hedef alan açıklamalara izin vermesinin ardından Facebook ve Instagram ve ana şirketleri Meta'yı 'aşırılıkçı' olarak tanımlama kararı almasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "Bilgiye erişime yönelik bu saldırı durdurulmalıdır" dedi.

Rusya- Ukrayna görüşmeleri 90 dakikalık video konferans görüşmesiyle devam etti.

Rusya, Mariupol'deki aşırı milliyetçilere silah bırakma çağrısı yaptı ama Ukrayna reddetti.

Sumi'deki amonyak sızıntısından aşırı milliyetçileri sorumlu tutan Rusya, "Zehirli madde tesislerine saldırmıyoruz" dedi.