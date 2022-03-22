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https://tr.sputniknews.com/20220322/cansiz-mankenin-uzerindeki-kiyafeti-caldi-1054943709.html
Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı
Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı
Bağcılar'da bir dükkanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki ceketi çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, hırsızın cansız mankenin... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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hırsızlık
türkiye
cansız manken
ceket
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Bağcılar'da akşam saatlerinde bir giyim mağazasının kapısında duran kıyafetlerden birini gözüne kestiren hırsız, fırsat bulunca harekete geçti.Cansız mankenin arkasına yaklaşan hırsız, ceketi çıkartıp çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220321/okuldan-tencere-tava-ve-caydanlik-caldi-1054912721.html
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hırsızlık, cansız manken, ceket

Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı

11:47 22.03.2022 (güncellendi: 12:06 22.03.2022)
© İHAMankenin üzerindekileri çalan hırsız
Mankenin üzerindekileri çalan hırsız - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© İHA
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Bağcılar'da bir dükkanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki ceketi çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, hırsızın cansız mankenin arkasına geçerek kıyafeti çıkarıp çaldığı görüldü.
Bağcılar'da akşam saatlerinde bir giyim mağazasının kapısında duran kıyafetlerden birini gözüne kestiren hırsız, fırsat bulunca harekete geçti.
Cansız mankenin arkasına yaklaşan hırsız, ceketi çıkartıp çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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