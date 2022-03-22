https://tr.sputniknews.com/20220322/cansiz-mankenin-uzerindeki-kiyafeti-caldi-1054943709.html

Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı

Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı

Bağcılar'da bir dükkanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki ceketi çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, hırsızın cansız mankenin... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T11:47+0300

2022-03-22T11:47+0300

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hırsızlık

türkiye

cansız manken

ceket

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Bağcılar'da akşam saatlerinde bir giyim mağazasının kapısında duran kıyafetlerden birini gözüne kestiren hırsız, fırsat bulunca harekete geçti.Cansız mankenin arkasına yaklaşan hırsız, ceketi çıkartıp çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

https://tr.sputniknews.com/20220321/okuldan-tencere-tava-ve-caydanlik-caldi-1054912721.html

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hırsızlık, cansız manken, ceket