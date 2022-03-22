https://tr.sputniknews.com/20220322/cansiz-mankenin-uzerindeki-kiyafeti-caldi-1054943709.html
Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı
Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı
Bağcılar'da bir dükkanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki ceketi çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, hırsızın cansız mankenin... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T11:47+0300
2022-03-22T11:47+0300
2022-03-22T12:06+0300
hırsızlık
türkiye
cansız manken
ceket
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Bağcılar'da akşam saatlerinde bir giyim mağazasının kapısında duran kıyafetlerden birini gözüne kestiren hırsız, fırsat bulunca harekete geçti.Cansız mankenin arkasına yaklaşan hırsız, ceketi çıkartıp çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220321/okuldan-tencere-tava-ve-caydanlik-caldi-1054912721.html
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hırsızlık, cansız manken, ceket
Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı
11:47 22.03.2022 (güncellendi: 12:06 22.03.2022) Abone ol
Bağcılar'da bir dükkanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki ceketi çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, hırsızın cansız mankenin arkasına geçerek kıyafeti çıkarıp çaldığı görüldü.
Bağcılar'da akşam saatlerinde bir giyim mağazasının kapısında duran kıyafetlerden birini gözüne kestiren hırsız, fırsat bulunca harekete geçti.
Cansız mankenin arkasına yaklaşan hırsız, ceketi çıkartıp çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.