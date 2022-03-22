https://tr.sputniknews.com/20220322/chpli-daday-belediye-baskanina-silahli-saldiri-1054934836.html

CHP'li Daday Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

CHP'li Daday Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, silahlı saldırıya uğradı. Belediye binasında gerçekleşen saldırıyı geçici işçi kadrosuna alınan ve işten... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T01:59+0300

2022-03-22T01:59+0300

2022-03-22T01:59+0300

politika

kastamonu

belediye başkanı

chp

silahlı saldırı

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Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, daha önce belediyede geçici işçi olarak çalışan ve süresi dolduktan sonra işten çıkartılan E.D. (32) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Taş, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.E.D. silahla belediye binasına girdi. İş talebi için Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girmek isteyen E.D'yi sekreteri ve şoförü durdurmaya çalıştı. O sırada silahını çıkartan E.D, ateş etmeye başladı. E.D'nin silahından çıkan kurşunların 4'ü sekreterliğe, 2'si ise makam odasına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken E.D, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.Belediye Başkanı Taş, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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kastamonu, belediye başkanı, chp, silahlı saldırı