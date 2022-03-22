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CHP'li Daday Belediye Başkanı'na silahlı saldırı
CHP'li Daday Belediye Başkanı'na silahlı saldırı
Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, silahlı saldırıya uğradı. Belediye binasında gerçekleşen saldırıyı geçici işçi kadrosuna alınan ve işten... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T01:59+0300
2022-03-22T01:59+0300
politika
kastamonu
belediye başkanı
chp
silahlı saldırı
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Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, daha önce belediyede geçici işçi olarak çalışan ve süresi dolduktan sonra işten çıkartılan E.D. (32) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Taş, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.E.D. silahla belediye binasına girdi. İş talebi için Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girmek isteyen E.D'yi sekreteri ve şoförü durdurmaya çalıştı. O sırada silahını çıkartan E.D, ateş etmeye başladı. E.D'nin silahından çıkan kurşunların 4'ü sekreterliğe, 2'si ise makam odasına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken E.D, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.Belediye Başkanı Taş, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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kastamonu, belediye başkanı, chp, silahlı saldırı

CHP'li Daday Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

01:59 22.03.2022
© AAKastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş
Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© AA
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Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, silahlı saldırıya uğradı. Belediye binasında gerçekleşen saldırıyı geçici işçi kadrosuna alınan ve işten çıkartılan bir kişinin yaptığı belirtildi.
Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, daha önce belediyede geçici işçi olarak çalışan ve süresi dolduktan sonra işten çıkartılan E.D. (32) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Taş, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
E.D. silahla belediye binasına girdi. İş talebi için Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girmek isteyen E.D'yi sekreteri ve şoförü durdurmaya çalıştı. O sırada silahını çıkartan E.D, ateş etmeye başladı. E.D'nin silahından çıkan kurşunların 4'ü sekreterliğe, 2'si ise makam odasına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken E.D, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Taş, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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