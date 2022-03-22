https://tr.sputniknews.com/20220322/cicis-kardeslerden-esra-ersoya-cocuga-cinsel-istismar-sucundan-gozalti-1054954499.html

'Ciciş kardeşler'den Esra Ersoy'a 'çocuğa cinsel istismar' suçundan gözaltı

'Ciciş kardeşler'den Esra Ersoy'a 'çocuğa cinsel istismar' suçundan gözaltı

'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, Etiler'de polis merkezine imza atmak için geldiğinde gözaltına alındı. Geceyi... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T16:32+0300

2022-03-22T16:32+0300

2022-03-22T16:43+0300

esra ersoy

türkiye

gözaltı

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Kovid-19 nedeniyle izinli olarak çıkması sonrasında Etiler Ş.N.S. Polis Merkezi Amirliği’ne imza atmak için geldiğinde gözaltına alındı. Geceyi nezarethanede geçiren Ersoy, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 39 yaşındaki Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy, bir süre önce ‘basit yaralama’ suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan Kovid-19 salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilmişti. Bu kapsamda imza atmak için dün akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine gelen Esra Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.‘İftiraya uğradım’Geceyi nezarette geçiren Esra Ersoy, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Ersoy, İHA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna ağlayarak, “İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadım ki pişman olayım’ dedi. Öte yandan Ersoy’un emniyette, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’, ‘Açıktan Hırsızlık’ ve ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’ suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.‘13 yaşında gibi durmuyordu’Esra Ersoy da sosyal medyadan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı, boyu benden uzundu falan" demişti.‘Uyandığımda elbisemin önü yırtıktı’Ersoy, açıklamasında telefonunu S.B. adlı çocuğun otel odasında şarj edebileceğini söylemesi üzerine odasına gittiğini belirterek, şunları söyledi:‘Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum’Dava dosyasına göre Esra Ersoy, geçen yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B.'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Ersoy, S.B.'ye erkek arkadaşından kaçtığını söyleyerek eve girdi. Bir süre sonra Ersoy, S.B'.nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle, “Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B.'nin şortunu indirerek tacizde bulundu. Bir süre sonra S.B.'nin annesi kapıya geldi.‘Kamera şakası olduğunu söyle’Ersoy, S.B.'ye annesi kapıyı açtığında bunun bir kamera şakası olduğunu söylemesini istedi. Kendisini tanıtan ve ünlü biri olduğunu söyleyen Ersoy, bir süre sonra annenin eve girmesiyle konutu terk etti. S.B.’de annesine başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ersoy, taciz iddiasını reddederken eve girdiğini kabul etti.Mahkeme 10 yıl 1 ay hapis cezası verdiMahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy'un işlediği diğer suçun 'tehdit' değil 'tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ersoy'a toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme ayrıca tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.

https://tr.sputniknews.com/20220314/cinsel-istismardan-10-yil-ceza-alan-esra-ersoy-pesimde-dolu-erkek-varken-13-yasinda-cocugu-napayim-1054690456.html

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esra ersoy, gözaltı, çocuklara yönelik cinsel istismar