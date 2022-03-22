https://tr.sputniknews.com/20220322/cin-devlet-televizyonu-dun-dusen-ucaktan-sag-kurtulan-yok-1054938929.html
Çin devlet televizyonu: Dün düşen uçaktan sağ kurtulan yok
Çin devlet televizyonu: Dün düşen uçaktan sağ kurtulan yok
Çin'de dün Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giderken düşen China Eastern Havayolları'na ait 'Boeing 737-800' tipi... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T09:25+0300
2022-03-22T09:25+0300
2022-03-22T09:25+0300
çin
dünya
uçak kazası
boeing
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Çin devlet televizyonu CCTV, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düşen uçaktaki 132 kişiden sağ çıkan olmadığını aktardı. Olaydan 20 saat sonraki bir CCTV haberinde, ülkenin 10 yılı aşkın bir süredir gördüğü en kötü havacılık felaketi olarak kayıtlara geçen kazayla ilgili, "Uçağın enkazı olay yerinde bulundu ama şimdiye kadar uçaktakilerin hiçbirine rastlanmadı" bilgisi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220321/cinin-guneyinde-yolcu-ucagi-dustu-iddiasi-1054909037.html
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çin, uçak kazası, boeing
Çin devlet televizyonu: Dün düşen uçaktan sağ kurtulan yok
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Çin'de dün Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giderken düşen China Eastern Havayolları'na ait 'Boeing 737-800' tipi yolcu uçağında kurtulan olmadı.
Çin devlet televizyonu CCTV, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düşen uçaktaki 132 kişiden sağ çıkan olmadığını aktardı.
Olaydan 20 saat sonraki bir CCTV haberinde, ülkenin 10 yılı aşkın bir süredir gördüğü en kötü havacılık felaketi olarak kayıtlara geçen kazayla ilgili, "Uçağın enkazı olay yerinde bulundu ama şimdiye kadar uçaktakilerin hiçbirine rastlanmadı" bilgisi paylaşıldı.