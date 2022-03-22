https://tr.sputniknews.com/20220322/cin-devlet-televizyonu-dun-dusen-ucaktan-sag-kurtulan-yok-1054938929.html

Çin devlet televizyonu: Dün düşen uçaktan sağ kurtulan yok

Çin devlet televizyonu: Dün düşen uçaktan sağ kurtulan yok

Çin'de dün Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giderken düşen China Eastern Havayolları'na ait 'Boeing 737-800' tipi... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T09:25+0300

2022-03-22T09:25+0300

2022-03-22T09:25+0300

çin

dünya

uçak kazası

boeing

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Çin devlet televizyonu CCTV, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düşen uçaktaki 132 kişiden sağ çıkan olmadığını aktardı. Olaydan 20 saat sonraki bir CCTV haberinde, ülkenin 10 yılı aşkın bir süredir gördüğü en kötü havacılık felaketi olarak kayıtlara geçen kazayla ilgili, "Uçağın enkazı olay yerinde bulundu ama şimdiye kadar uçaktakilerin hiçbirine rastlanmadı" bilgisi paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220321/cinin-guneyinde-yolcu-ucagi-dustu-iddiasi-1054909037.html

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çin, uçak kazası, boeing