https://tr.sputniknews.com/20220322/cin-disislerinden-abdye-cinli-yetkililere-vize-kisitlamalari-kaldirilmazsa-misilleme-yapacagiz-1054942691.html
Çin Dışişleri'nden ABD'ye: Çinli yetkililere vize kısıtlamaları kaldırılmazsa misilleme yapacağız
Çin Dışişleri'nden ABD'ye: Çinli yetkililere vize kısıtlamaları kaldırılmazsa misilleme yapacağız
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Çinli yetkililere uyguladığı vize kısıtlaması yaptırımlarını derhal kaldırmaması durumunda misilleme tedbirlere... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T11:23+0300
2022-03-22T11:23+0300
2022-03-22T11:23+0300
dünya
çin
abd
yaptırım
sincan uygur özerk bölgesi
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'baskılayıcı eylemlere' karıştıkları iddiasıyla Çinli yetkililere yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.Vıngin, düzenlediği basın toplantısında Washington'a vize kısıtlamalarını derhal kaldırması çağrısı yaparak, aksi halde misilleme tedbirlere başvuracaklarını belirtti.Yaptırımlar, söz konusu isimlerin ABD'ye seyahatlerini yasaklıyor ve Amerikan finans kurumlarıyla ilişkilerini engelliyor.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Bugünkü eylem, Çin'de dini ve manevi 'ritüellerini' uygulayanlara, etnik azınlık gruplarının üyelerine, muhaliflere, insan hakları savunucularına, gazetecilere, işçi organizatörlerine, sivil toplum örgütlerine ve barışçıl protestoculara ve daha fazlasına uygulanan baskılayıcı eylemlerden sorumlu olabileceği veya (o eylemlere) karışmış olabileceği düşünülen ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti) yetkililerine vize kısıtlamalarını uyguluyor" denilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220318/cin-devlet-baskani-si-le-abd-baskani-biden-arasindaki-gorusme-basladi-1054853174.html
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çin, abd, yaptırım, sincan uygur özerk bölgesi
Çin Dışişleri'nden ABD'ye: Çinli yetkililere vize kısıtlamaları kaldırılmazsa misilleme yapacağız
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Çinli yetkililere uyguladığı vize kısıtlaması yaptırımlarını derhal kaldırmaması durumunda misilleme tedbirlere başvuracağını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Vang Vınbin, ABD yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi
'nde 'baskılayıcı eylemlere' karıştıkları iddiasıyla Çinli yetkililere yaptırım uygulama kararına
tepki gösterdi.
Vıngin, düzenlediği basın toplantısında Washington'a vize kısıtlamalarını derhal kaldırması çağrısı yaparak, aksi halde misilleme tedbirlere başvuracaklarını belirtti.
Yaptırımlar, söz konusu isimlerin ABD'ye seyahatlerini yasaklıyor ve Amerikan finans kurumlarıyla ilişkilerini engelliyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Bugünkü eylem, Çin'de dini ve manevi 'ritüellerini' uygulayanlara, etnik azınlık gruplarının üyelerine, muhaliflere, insan hakları savunucularına, gazetecilere, işçi organizatörlerine, sivil toplum örgütlerine ve barışçıl protestoculara ve daha fazlasına uygulanan baskılayıcı eylemlerden sorumlu olabileceği veya (o eylemlere) karışmış olabileceği düşünülen ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti) yetkililerine vize kısıtlamalarını uyguluyor" denilmişti.