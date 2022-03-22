https://tr.sputniknews.com/20220322/cin-disislerinden-abdye-cinli-yetkililere-vize-kisitlamalari-kaldirilmazsa-misilleme-yapacagiz-1054942691.html

Çin Dışişleri'nden ABD'ye: Çinli yetkililere vize kısıtlamaları kaldırılmazsa misilleme yapacağız

Çin Dışişleri'nden ABD'ye: Çinli yetkililere vize kısıtlamaları kaldırılmazsa misilleme yapacağız

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Çinli yetkililere uyguladığı vize kısıtlaması yaptırımlarını derhal kaldırmaması durumunda misilleme tedbirlere... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T11:23+0300

2022-03-22T11:23+0300

2022-03-22T11:23+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'baskılayıcı eylemlere' karıştıkları iddiasıyla Çinli yetkililere yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.Vıngin, düzenlediği basın toplantısında Washington'a vize kısıtlamalarını derhal kaldırması çağrısı yaparak, aksi halde misilleme tedbirlere başvuracaklarını belirtti.Yaptırımlar, söz konusu isimlerin ABD'ye seyahatlerini yasaklıyor ve Amerikan finans kurumlarıyla ilişkilerini engelliyor.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Bugünkü eylem, Çin'de dini ve manevi 'ritüellerini' uygulayanlara, etnik azınlık gruplarının üyelerine, muhaliflere, insan hakları savunucularına, gazetecilere, işçi organizatörlerine, sivil toplum örgütlerine ve barışçıl protestoculara ve daha fazlasına uygulanan baskılayıcı eylemlerden sorumlu olabileceği veya (o eylemlere) karışmış olabileceği düşünülen ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti) yetkililerine vize kısıtlamalarını uyguluyor" denilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220318/cin-devlet-baskani-si-le-abd-baskani-biden-arasindaki-gorusme-basladi-1054853174.html

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