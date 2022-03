https://tr.sputniknews.com/20220322/cristiano-ronaldodan-turkiye-maci-oncesi-paylasim-yolun-kolay-olmayacagini-biliyoruz-savasacagiz-1054952081.html

Cristiano Ronaldo'dan Türkiye maçı öncesi paylaşım: Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, savaşacağız

Cristiano Ronaldo'dan Türkiye maçı öncesi paylaşım: Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, savaşacağız

Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, Türkiye maçı öncesi sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.Beş kez Ballon d'Or kazanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinin son küresel çapta turnuvasına katılmak için elinden gelen her şeyi yapacak.Ronaldo resmi Instagram hesabında yaptığı maç öncesi paylaşımda, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşıcağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı.Portekiz'in Manchester United'lı yıldızı Bruno Fernandes de sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Şimdi her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacımız var. Dünya Kupası'na ulaşmak için her şeyi yapacağız!" dedi.A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasındaki 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçı, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te, Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

