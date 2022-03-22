https://tr.sputniknews.com/20220322/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1054958329.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte, Ankara'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T19:08+0300

2022-03-22T19:08+0300

2022-03-22T19:37+0300

recep tayyip erdoğan

politika

mark rutte

ankara

ukrayna krizi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:Ukrayna’daki insani dram artarak devam ediyor. Binlerce sivil hayatını kaybetti, 3 milyonu aşkın insan ülkesini terk ederek başka ülkelere sığındı.(Ukrayna krizi) Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.(Hollanda ile ticaret hacmi) İlk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk.AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.NATO'da berabersek dayanışmamızı ortaya koymamız lazım. Savunma sanayiine yönelik adımlarda NATO üyesi ülkeler olarak dayanışma içerisinde olmamız lazım.(Odessa'dan sürüklenen mayınlar) MSB her türlü tedbirini alıyor, almakta ve gereği neyse yapılacaktır, yapılmaktadır. Hiç endişeniz olmasın.Hollanda Başbakanı Rutte'nin konuşmasının satır başları şu şekilde: Türkiye bu krizde (Rusya-Ukrayna müzakereleri) kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye’yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim.

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recep tayyip erdoğan, mark rutte, ankara, ukrayna krizi