Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220322/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054938786.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.82 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.30 liradan başladı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T09:16+0300
2022-03-22T09:16+0300
ekonomi
türkiye
dolar
euro
türk lirası
altın
yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
cumhuriyet altını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051975909_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b11a3ed9d912974e7099b524c28b75ba.jpg
Dolar, 22 Mart 2022 sabahında 14.82 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.8281 lira, satış fiyatı 14.8382 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.2970 lira alış fiyatı, 16.3011 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?22 Mart 2022 güncel ons altın fiyatı 1935 dolar bandında yer alıyor.Spot piyasada gram altın alış fiyatı 921 lira, satış fiyatı 922 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın ise 1475 lira alış fiyatı, 1511 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220321/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054905693.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051975909_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_0e4c859b599da697415e4a14273e141f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, dolar, euro, türk lirası, altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:16 22.03.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
Abone olGoogle news
Dolar güne 14.82 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.30 liradan başladı.
Dolar, 22 Mart 2022 sabahında 14.82 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.8281 lira, satış fiyatı 14.8382 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.2970 lira alış fiyatı, 16.3011 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Çeyrek altın ne kadar?

22 Mart 2022 güncel ons altın fiyatı 1935 dolar bandında yer alıyor.
Spot piyasada gram altın alış fiyatı 921 lira, satış fiyatı 922 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın ise 1475 lira alış fiyatı, 1511 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала