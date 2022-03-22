https://tr.sputniknews.com/20220322/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054938786.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.82 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.30 liradan başladı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T09:16+0300
2022-03-22T09:16+0300
2022-03-22T09:16+0300
ekonomi
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Dolar, 22 Mart 2022 sabahında 14.82 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.8281 lira, satış fiyatı 14.8382 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.2970 lira alış fiyatı, 16.3011 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?22 Mart 2022 güncel ons altın fiyatı 1935 dolar bandında yer alıyor.Spot piyasada gram altın alış fiyatı 921 lira, satış fiyatı 922 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın ise 1475 lira alış fiyatı, 1511 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220321/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054905693.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 14.82 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.30 liradan başladı.
Dolar, 22 Mart 2022 sabahında 14.82 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.8281 lira, satış fiyatı 14.8382 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.2970 lira alış fiyatı, 16.3011 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
22 Mart 2022 güncel ons altın fiyatı 1935 dolar bandında yer alıyor.
Spot piyasada gram altın alış fiyatı 921 lira, satış fiyatı 922 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın ise 1475 lira alış fiyatı, 1511 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.