https://tr.sputniknews.com/20220322/fetonun-istanbul-yapilanmasina-yonelik-sorusturmada-11-supheliye-gozalti-1054955927.html

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheliye gözaltı

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheliye gözaltı

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 11 kişi gözaltına alındı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T17:15+0300

2022-03-22T17:15+0300

2022-03-22T17:19+0300

türkiye

fetö

operasyon

istanbul

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.Örgütün "Marmara bölgesi" altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasının, Suriçi Büyükşehir, Surdışı Büyükşehir ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı, bu bölgelerin de kendi içlerinde illere ve eyaletlere bölündüğünü tespit eden başsavcılık, örgüt üyesi bazı şüphelilerin büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü olarak faaliyet gösterdikleri bilgisine ulaştı.FETÖ'nün Marmara bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa eyaletleri güncel yapılanmasına yönelik çalışmalarda faaliyetleri tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Bu kişilere ait İstanbul'da 13 ve Bursa'da bir adrese bugün saat 11.00 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

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fetö, operasyon, istanbul