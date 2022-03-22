https://tr.sputniknews.com/20220322/galatasarayin-stadi-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1054947019.html

Galatasaray'ın stadı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Galatasaray'ın stadı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Galatasaray'ın müsabakalarını oynadığı Nef Stadı, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T13:27+0300

2022-03-22T13:27+0300

2022-03-22T13:33+0300

galatasaray

spor

stat

guinness rekorlar kitabı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054946963_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_4d4f994d0de01b53500290e6c35cd075.jpg

Guinness Rekor Takdim Töreni, Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gerçekleştirildi.Basın toplantısına Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, başkan yardımcısı Bikem Kanı, Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Esentürk katıldı.Burak Elmas, basın toplantısından yaptığı konuşmada, projenin eski başkanlardan Mustafa Cengiz yönetimi zamanında başladığını hatırlattı:Hayata geçirilen projeyle, stadın enerji maliyetinde önemli oranda tasarruf sağlanacağını dile getiren Elmas, "Stadımızda çok daha fazla fonksiyonu devreye sokarak gelir elde etmek, daha fazla yaşayan, maç günleri dışında da gelir üreten bir ticari alan ortaya çıkarma projemiz var. Bu proje için de mevcut yatırımın büyük önemi var. Stat çatısında kurulan güneş enerjisi panelleri 25 yıl sonunda ciddi anlamda gelir üretecek. İlk günden itibaren enerji maliyetlerinde ciddi bir avantaj sağlandı" ifadelerini kullandı.Elmas, EnerjiSA ile başka projeler için de çalışma yaptıklarını kaydetti:Kanık: Statta harcanan enerjinin yüzde 63'ünü karşılayacakGalatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti:"Sürdürülebilirlik ihtiyacının çıktığı nokta, artan nüfus ve bu nüfusun kaynaklarını yenileme hızına dünyanın yetişememesi. 50 yıldır cepten yiyoruz. Çocuklarımızın, torunlarımızın kaynaklarını tüketiyoruz. Barack Obama'nın söylediği bir söz vardı, 'İklim değişikliğinin etkilerini hisseden ilk, bunu değiştirecek son nesiliz.' demişti. Herkesin bu sorumluluğu hissetmesi gerekiyor. Galatasaray olarak ilkleri yaşatma misyonuyla kurulduk. Bu genlerimize işlemiş durumda. Kendimizi sadece sporla sınırlamamalıyız. Gelecek için çalışmamız gerekiyor. Bu proje, statta harcanan enerjinin yüzde 63'ünü karşılayacak."Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar ise şunları söyledi:Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Esentürk ise projeyle birlikte Galatasaray'ın yıllık 4.5 milyon kilowatlık bir tasarruf sağlayacağını dile getirdi.Konuşmaların ardından Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı, hem 10 bin 404 güneş paneli hem de 4.3 megawattlık elektrik üretimiyle rekorun Brezilya'dan Galatasaray Kulübüne geçtiğini belirtip, rekor sertifikasını başkan Burak Elmas'a teslim etti.

https://tr.sputniknews.com/20211012/galatasarayin-yeni-stat-sponsoru-belli-oldu-1049729871.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, stat, guinness rekorlar kitabı