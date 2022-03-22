https://tr.sputniknews.com/20220322/gigi-becali-galatasarayi-uefaya-sikayet-ettim-1054949465.html

Gigi Becali: Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettim

Gigi Becali: Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettim

FCSB Kulübü Başkanı Becali yaptığı açıklamada Olimpiu Morutan'ın taksitlerinin ödenmediğini belirtirken Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiğini söyledi. Becali... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T14:26+0300

2022-03-22T14:26+0300

2022-03-22T14:30+0300

galatasaray

spor

gigi becali

uefa

şikayet

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Galatasaray'ın sezon başında bonservisiyle birlikte büyük umutlarla kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için şok bir gelişme yaşandı.Sporx’in Prosport'tan aktardığı habere göre, Olimpiu Morutan için eski kulübü FCSB, UEFA'ya gitti ve sarı-kırmızılı kulübü alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dava etti.'Beklemekten bıktım, Türkleri UEFA'da dava ettim'Romanya ekibi FCSB'nin Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım ve Türkleri UEFA'da dava ettim" açıklamasında bulundu.Becali açıklamasında "Türkler bunu her zaman yaparlar. Onlara oyuncu veriyorsunuz sonra ödemelerini unutmuş gibi yapıyorlar. Onlara neden acıyayım ki?" ifadelerini de kullandı.Öte yandan Morutan'ın FCSB öncesi forma giydiği Botoşani kulübü de Becali'nin bonservisten yüzde 9'luk payın hala kendilerine ödenmediği için tepki göstermiş ve dava açmıştı. Becali ise yaptığı açıklamada “Galatasaray'dan para almadan nasıl ödeme yapabilirim?” ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211114/romanya-ekibi-fcsbnin-baskani-becaliden-galatasaraya-500-taksitle-satilacak-oyuncum-yok-1050782360.html

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galatasaray, gigi becali, uefa, şikayet