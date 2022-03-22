https://tr.sputniknews.com/20220322/hakkinda-taciz-sorusturmasi-baslatilan-celal-sengor-ituden-emekli-oluyor-1054945136.html

Hakkında taciz soruşturması başlatılan Celal Şengör İTÜ'den emekli oluyor

Hakkında taciz soruşturması başlatılan Celal Şengör İTÜ'den emekli oluyor

Bir öğrencisini taciz ettiğini anlatan ve hakkında İTÜ yönetimi tarafından idari soruşturma başlatılan prof. Dr. Celal Şengör, yarın son dersini vererek emekli... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T12:28+0300

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celal şengör

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde görev yapan, Prof. Dr. Celal Şengör yarın son dersini vererek emekli olacak.İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanıldı.Celal Şengör'ün veda dersi için Zoom linki de verildi.

https://tr.sputniknews.com/20210920/itude-celal-sengor-protestosu-tacizin-mesrulastirilmasina-tahammulumuz-yok-1049076254.html

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celal şengör