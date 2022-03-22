https://tr.sputniknews.com/20220322/hakkinda-taciz-sorusturmasi-baslatilan-celal-sengor-ituden-emekli-oluyor-1054945136.html
Hakkında taciz soruşturması başlatılan Celal Şengör İTÜ'den emekli oluyor
Hakkında taciz soruşturması başlatılan Celal Şengör İTÜ'den emekli oluyor
Bir öğrencisini taciz ettiğini anlatan ve hakkında İTÜ yönetimi tarafından idari soruşturma başlatılan prof. Dr. Celal Şengör, yarın son dersini vererek emekli... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T12:28+0300
2022-03-22T12:28+0300
2022-03-22T12:29+0300
celal şengör
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde görev yapan, Prof. Dr. Celal Şengör yarın son dersini vererek emekli olacak.İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanıldı.Celal Şengör'ün veda dersi için Zoom linki de verildi.
https://tr.sputniknews.com/20210920/itude-celal-sengor-protestosu-tacizin-mesrulastirilmasina-tahammulumuz-yok-1049076254.html
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celal şengör
Hakkında taciz soruşturması başlatılan Celal Şengör İTÜ'den emekli oluyor
12:28 22.03.2022 (güncellendi: 12:29 22.03.2022) Abone ol
Bir öğrencisini taciz ettiğini anlatan ve hakkında İTÜ yönetimi tarafından idari soruşturma başlatılan prof. Dr. Celal Şengör, yarın son dersini vererek emekli olacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde görev yapan, Prof. Dr. Celal Şengör yarın son dersini vererek emekli olacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Celal Şengör'ün veda dersi için Zoom linki de verildi.