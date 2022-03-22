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Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı, hayatını kaybetti
Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı, hayatını kaybetti
Samsun'da trafik kazasında yaralanan ve arkadaşlarının hastane yerine tamirhaneye götürdüğü şahıs hayatını kaybetti. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T07:04+0300
2022-03-22T07:04+0300
türkiye
samsun
hastane
tamir
trafik kazası
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Kaza, Ladik ilçesi Toptepe mevksi 19 Mayıs Göleti sapağında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BCD 57 plakalı otomobil buzlu yolda kayarak takla atıp tarlaya yuvarlandı.Yoldan yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlanan otomobilin sahibi M.S.G. (33), kazada yaralanan arkadaşı Emin Bingöl’ü (57) arkadaşı M.S. (57) ile birlikte başka bir araçla hastane gitmek yerine Sanayi Mahallesi’nde bulunan kendisine ait oto tamirhanesine götürdü.Ağır yaralanan Emin Bingöl, tamirhanede hayatını kaybetti. Ladik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. M.S.G. ile M.S. savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından gözaltına alındı. Kaza yapan araç ise yapılan araştırma sonucu yoldan 50 metre içeride bulundu.
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samsun, hastane, tamir, trafik kazası

Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı, hayatını kaybetti

07:04 22.03.2022
© DHA / Trafik kazası
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© DHA /
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Samsun'da trafik kazasında yaralanan ve arkadaşlarının hastane yerine tamirhaneye götürdüğü şahıs hayatını kaybetti.
Kaza, Ladik ilçesi Toptepe mevksi 19 Mayıs Göleti sapağında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BCD 57 plakalı otomobil buzlu yolda kayarak takla atıp tarlaya yuvarlandı.
Yoldan yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlanan otomobilin sahibi M.S.G. (33), kazada yaralanan arkadaşı Emin Bingöl’ü (57) arkadaşı M.S. (57) ile birlikte başka bir araçla hastane gitmek yerine Sanayi Mahallesi’nde bulunan kendisine ait oto tamirhanesine götürdü.
Ağır yaralanan Emin Bingöl, tamirhanede hayatını kaybetti. Ladik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. M.S.G. ile M.S. savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından gözaltına alındı. Kaza yapan araç ise yapılan araştırma sonucu yoldan 50 metre içeride bulundu.
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