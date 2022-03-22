https://tr.sputniknews.com/20220322/hurmaya-yuzde-35-zam-fiyati-300-liraya-kadar-cikiyor--1054945012.html
Hurmaya yüzde 35 zam: Fiyatı 300 liraya kadar çıkıyor
Hurmaya yüzde 35 zam: Fiyatı 300 liraya kadar çıkıyor
Ramazan ayına sayılı günler kala hurma, tezgahları süslemeye başladı. Fiyatı 25 TL ile 300 TL arasında değişen hurmalar, müşterilerin talebini bekliyor... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T12:26+0300
2022-03-22T12:26+0300
2022-03-22T12:26+0300
ekonomi
hurma
ramazan
fiyat
esnaf
satış
tezgah
eminönü
istanbul
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Hurma fiyatları yüzde 35 zamlandı. Tezgahlarda fiyatı 25 ila 300 TL arasında değişiyor.Ramazan ile tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Hurma ve kompostoluk çeşitlerinin tamamı hazır. Ramazana tamamen hazırız müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah Ramazan ile birlikte satışlarımız artar. Eskiden hurma her yerde olmuyordu şimdi her yerde var buna nazaran talep var. Hurma fiyatları 200 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde de indirim yapıp fiyatları geri çekeceğiz” şeklinde konuştu.Ramazanın gelmesiyle hurmaları tezgahlara dizdiklerini belirten Eminönü esnafı Mustafa İğde, “Müşterilerimizi bekliyoruz artık. İran hurması var paket 25 TL, Kudüs hurması 100 TL, Medine 85 TL, Kudüs hurmasının büyük olanları ise 160 TL’den satıyoruz. Talep şu anda az var fakat bir iki güne yoğunluk başlar. Ramazana iki gün kala kuyruk oluşur sonrasında ise ramazanın ilk 10 gününe kadar devam eder satışlar. Geçtiğimiz sene Kudüs hurmasını 65 TL’ye satıyorduk bu sene 100 TL’ye satıyoruz. Yüzde 35 zam geldi diyebiliriz. Vatandaş en fazla yarım kilo alabiliyor” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220315/ramazan-pidesinin-fiyati-belli-oldu-1054730131.html
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hurma, ramazan, fiyat, esnaf, satış, tezgah, eminönü, istanbul
Hurmaya yüzde 35 zam: Fiyatı 300 liraya kadar çıkıyor
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Ramazan ayına sayılı günler kala hurma, tezgahları süslemeye başladı. Fiyatı 25 TL ile 300 TL arasında değişen hurmalar, müşterilerin talebini bekliyor. Geçtiğimiz yıla göre hurma fiyatlarında yüzde 35 zam olduğunu ifade eden Eminönü esnafı, müşterilerinin ortalama yarım kilo aldığını söyledi.
Hurma fiyatları yüzde 35 zamlandı. Tezgahlarda fiyatı 25 ila 300 TL arasında değişiyor.
Ramazan ile tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Hurma ve kompostoluk çeşitlerinin tamamı hazır. Ramazana tamamen hazırız müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah Ramazan ile birlikte satışlarımız artar. Eskiden hurma her yerde olmuyordu şimdi her yerde var buna nazaran talep var. Hurma fiyatları 200 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde de indirim yapıp fiyatları geri çekeceğiz” şeklinde konuştu.
Ramazanın gelmesiyle hurmaları tezgahlara dizdiklerini belirten Eminönü esnafı Mustafa İğde, “Müşterilerimizi bekliyoruz artık. İran hurması var paket 25 TL, Kudüs hurması 100 TL, Medine 85 TL, Kudüs hurmasının büyük olanları ise 160 TL’den satıyoruz. Talep şu anda az var fakat bir iki güne yoğunluk başlar. Ramazana iki gün kala kuyruk oluşur sonrasında ise ramazanın ilk 10 gününe kadar devam eder satışlar. Geçtiğimiz sene Kudüs hurmasını 65 TL’ye satıyorduk bu sene 100 TL’ye satıyoruz. Yüzde 35 zam geldi diyebiliriz. Vatandaş en fazla yarım kilo alabiliyor” ifadelerini kullandı.