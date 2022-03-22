https://tr.sputniknews.com/20220322/iddia-ugur-dundar-fenerbahcede-yuksek-divan-kurulu-baskanligina-aday-olacak-1054950143.html

İddia: Uğur Dündar, Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak

İddia: Uğur Dündar, Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak

Eski Fenerbahçe yöneticisi, gazeteci Uğur Dündar, iddiaya göre 24 Mart Perşembe günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T14:45+0300

2022-03-22T14:45+0300

2022-03-22T14:52+0300

uğur dündar

spor

fenerbahçe

aday

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Fenerbahçe'de nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu başkanlığı seçimine kısa bir süre kala başkan adaylarının sayısı iddiaya göre 4'e çıktı.Mevcut başkanı Vefa Küçük’ün yanı sıra, Yüksek Divan kurulu üyeleri Sait Yılmaz ve Nail Kır’ın aday olduğu Yüksek Divan Kurulu başkanlığına, tecrübeli gazeteci Uğur Dündar da aday oldu.Spor Arena'nın aktardığı iddiaya göre, geçmiş dönemlerde Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimlerde yöneticilik görevini yapan Dündar, bu kez Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için aday olurken, kararını Perşembe günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenleyeceği toplantıyla duyuracak.

https://tr.sputniknews.com/20210424/fenerbahcede-baskanlik-secim-tarihi-aciklandi-1044349688.html

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uğur dündar, fenerbahçe, aday