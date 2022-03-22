https://tr.sputniknews.com/20220322/iddia-ugur-dundar-fenerbahcede-yuksek-divan-kurulu-baskanligina-aday-olacak-1054950143.html
İddia: Uğur Dündar, Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak
İddia: Uğur Dündar, Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak
Eski Fenerbahçe yöneticisi, gazeteci Uğur Dündar, iddiaya göre 24 Mart Perşembe günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T14:45+0300
2022-03-22T14:45+0300
2022-03-22T14:52+0300
uğur dündar
spor
fenerbahçe
aday
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Fenerbahçe'de nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu başkanlığı seçimine kısa bir süre kala başkan adaylarının sayısı iddiaya göre 4'e çıktı.Mevcut başkanı Vefa Küçük’ün yanı sıra, Yüksek Divan kurulu üyeleri Sait Yılmaz ve Nail Kır’ın aday olduğu Yüksek Divan Kurulu başkanlığına, tecrübeli gazeteci Uğur Dündar da aday oldu.Spor Arena'nın aktardığı iddiaya göre, geçmiş dönemlerde Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimlerde yöneticilik görevini yapan Dündar, bu kez Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için aday olurken, kararını Perşembe günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenleyeceği toplantıyla duyuracak.
https://tr.sputniknews.com/20210424/fenerbahcede-baskanlik-secim-tarihi-aciklandi-1044349688.html
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İddia: Uğur Dündar, Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak
14:45 22.03.2022 (güncellendi: 14:52 22.03.2022) Abone ol
Eski Fenerbahçe yöneticisi, gazeteci Uğur Dündar, iddiaya göre 24 Mart Perşembe günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak.
Fenerbahçe'de nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu başkanlığı seçimine kısa bir süre kala başkan adaylarının sayısı iddiaya göre 4'e çıktı.
Mevcut başkanı Vefa Küçük’ün yanı sıra, Yüksek Divan kurulu üyeleri Sait Yılmaz ve Nail Kır’ın aday olduğu Yüksek Divan Kurulu başkanlığına, tecrübeli gazeteci Uğur Dündar da aday oldu.
Spor Arena'nın aktardığı iddiaya göre, geçmiş dönemlerde Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimlerde yöneticilik görevini yapan Dündar, bu kez Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için aday olurken, kararını Perşembe günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenleyeceği toplantıyla duyuracak.