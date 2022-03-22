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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220322/iran-ukraynada-yasanan-olaylarda-batinin-irkciligini-herkes-gordu-1054934602.html
İran: Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü
İran: Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü
İran lideri Ali Hamaney, Ukrayna'daki krizde, bazı Avrupalıların ırkçı yaklaşımlar sergilediğine değinerek, "Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
iran
ukrayna
ukrayna krizi
göçmen
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İran lideri Ali Hamaney, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin, "Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü" dedi.Nevruz kutlamaları nedeniyle devlet televizyonundan halka seslenen Hamaney, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna'daki savaşta, bazı Avrupalıların ırkçı yaklaşımlar sergilediğine değinen Hamaney, "Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü. Bakıyorsunuz, ülkedeki savaş sorunu nedeniyle göç etmek isteyip trene binecek insanların arasında beyaz-siyah ayrımı yapıyorlar" dedi.Bazı Batılı gazeteci ve yorumcuların, "Savaş bu sefer Ortadoğu'da değil" sözlerine işaret eden Hamaney, şöyle devam etti:"Medyalarında bu seferki savaşın Ortadoğu'da cereyan etmemesinden duydukları üzüntülerini dile getiriyorlar. Yani onlara göre savaş eğer Ortadoğu'da olursa sorun değil, Avrupa'da olursa sorun. Böyle apaçık ırkçılık yapıldığı görülmemiştir."
https://tr.sputniknews.com/20220317/koca-pasaportuna-gore-gocmen-politikasi-belirlemek-yuzyilin-tedbir-kisvesine-burunmus-irkciligidir-1054803663.html
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iran, ukrayna, ukrayna krizi, göçmen

İran: Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü

01:43 22.03.2022 (güncellendi: 01:51 22.03.2022)
© AFP 2022Ayetullah Ali Hamaney
Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© AFP 2022
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İran lideri Ali Hamaney, Ukrayna'daki krizde, bazı Avrupalıların ırkçı yaklaşımlar sergilediğine değinerek, "Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü" dedi.
İran lideri Ali Hamaney, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin, "Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü" dedi.
Nevruz kutlamaları nedeniyle devlet televizyonundan halka seslenen Hamaney, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'daki savaşta, bazı Avrupalıların ırkçı yaklaşımlar sergilediğine değinen Hamaney, "Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü. Bakıyorsunuz, ülkedeki savaş sorunu nedeniyle göç etmek isteyip trene binecek insanların arasında beyaz-siyah ayrımı yapıyorlar" dedi.
Bazı Batılı gazeteci ve yorumcuların, "Savaş bu sefer Ortadoğu'da değil" sözlerine işaret eden Hamaney, şöyle devam etti:
"Medyalarında bu seferki savaşın Ortadoğu'da cereyan etmemesinden duydukları üzüntülerini dile getiriyorlar. Yani onlara göre savaş eğer Ortadoğu'da olursa sorun değil, Avrupa'da olursa sorun. Böyle apaçık ırkçılık yapıldığı görülmemiştir."
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
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Koca: Pasaportuna göre göçmen politikası belirlemek yüzyılın tedbir kisvesine bürünmüş ırkçılığıdır
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