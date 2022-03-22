https://tr.sputniknews.com/20220322/iran-ukraynada-yasanan-olaylarda-batinin-irkciligini-herkes-gordu-1054934602.html
İran: Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü
İran: Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü
İran lideri Ali Hamaney, Ukrayna'daki krizde, bazı Avrupalıların ırkçı yaklaşımlar sergilediğine değinerek, "Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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İran lideri Ali Hamaney, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin, "Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü" dedi.Nevruz kutlamaları nedeniyle devlet televizyonundan halka seslenen Hamaney, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna'daki savaşta, bazı Avrupalıların ırkçı yaklaşımlar sergilediğine değinen Hamaney, "Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü. Bakıyorsunuz, ülkedeki savaş sorunu nedeniyle göç etmek isteyip trene binecek insanların arasında beyaz-siyah ayrımı yapıyorlar" dedi.Bazı Batılı gazeteci ve yorumcuların, "Savaş bu sefer Ortadoğu'da değil" sözlerine işaret eden Hamaney, şöyle devam etti:"Medyalarında bu seferki savaşın Ortadoğu'da cereyan etmemesinden duydukları üzüntülerini dile getiriyorlar. Yani onlara göre savaş eğer Ortadoğu'da olursa sorun değil, Avrupa'da olursa sorun. Böyle apaçık ırkçılık yapıldığı görülmemiştir."
https://tr.sputniknews.com/20220317/koca-pasaportuna-gore-gocmen-politikasi-belirlemek-yuzyilin-tedbir-kisvesine-burunmus-irkciligidir-1054803663.html
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İran: Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü
01:43 22.03.2022 (güncellendi: 01:51 22.03.2022) Abone ol
İran lideri Ali Hamaney, Ukrayna'daki krizde, bazı Avrupalıların ırkçı yaklaşımlar sergilediğine değinerek, "Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü" dedi.
İran lideri Ali Hamaney, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin, "Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü" dedi.
Nevruz kutlamaları nedeniyle devlet televizyonundan halka seslenen Hamaney, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna'daki savaşta, bazı Avrupalıların ırkçı yaklaşımlar sergilediğine değinen Hamaney, "Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü. Bakıyorsunuz, ülkedeki savaş sorunu nedeniyle göç etmek isteyip trene binecek insanların arasında beyaz-siyah ayrımı yapıyorlar" dedi.
Bazı Batılı gazeteci ve yorumcuların, "Savaş bu sefer Ortadoğu'da değil" sözlerine işaret eden Hamaney, şöyle devam etti:
"Medyalarında bu seferki savaşın Ortadoğu'da cereyan etmemesinden duydukları üzüntülerini dile getiriyorlar. Yani onlara göre savaş eğer Ortadoğu'da olursa sorun değil, Avrupa'da olursa sorun. Böyle apaçık ırkçılık yapıldığı görülmemiştir."