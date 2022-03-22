https://tr.sputniknews.com/20220322/is-stresi-yasayanlarda-ruhsal-problemler-daha-fazla-goruluyor-1054933382.html

'İş stresi yaşayanlarda ruhsal problemler daha fazla görülüyor'

'İş stresi yaşayanlarda ruhsal problemler daha fazla görülüyor'

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Şükrü Gürbüz, "İş stresinin neden olduğu... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T00:26+0300

2022-03-22T00:26+0300

2022-03-22T00:26+0300

yaşam

iş

stres

kaygı

tükenmişlik sendromu

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İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Şükrü Gürbüz, stresin, kişinin bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıktığını belirterek, iş stresinin birçok farklı fiziksel ve ruhsal belirti gösterebileceğine dikkati çekti.İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Şükrü Gürbüz, iş stresine ilişkin bilgilendirmede bulundu.Günlük yaşamın yarattığı kaygı ve stres, iş ve özel yaşam arasındaki dengesizlikler ve çocuk bakımı derken kendini tükenmiş hissedenlerin sayısının her geçen gün arttığını bildiren Gürbüz, özellikle salgın ile birlikte hayata geçirilen uzaktan çalışma sisteminin çalışanlar üzerindeki iş stresini de artırdığını, kurum içinde verilecek olan psikoeğitimlerle iş stresinin yaratacağı sorunların önüne geçilebileceğini vurguladı.Gürbüz, şunları kaydetti:'Çalışma ortamındaki stres, yapılan işin kalitesini düşürüyor'Çalışma ortamında işin kendisinden, işveren kurumdan kaynaklanan birçok faktörden dolayı çalışanların stres seviyesinin etkilendiğini belirten Gürbüz, çalışma ortamında yoğun strese maruz kalmanın hata yapma ve kaza riskini artırdığını, çalışanlarda işe gitmekte isteksizlik, işten ayrılışlarda artma ve yapılan işin kalitesinde azalmaya neden olduğunu bildirdi.İş stresine bağlı yaşanan sorunların ise kurumlarda mali açıdan büyük kayıplara yol açabildiğini, her kurumun, kendi içindeki işleyişin çalışanlar üzerindeki etkilerini araştırması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz, şöyle devam etti:

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iş, stres, kaygı, tükenmişlik sendromu