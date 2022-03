https://tr.sputniknews.com/20220322/israilden-ukraynali-yahudilerin-ulkeye-gocunu-hizlandirmak-icin-yeni-program-1054953756.html

İsrail'den Ukraynalı Yahudilerin ülkeye göçünü hızlandırmak için yeni program

İsrail'den Ukraynalı Yahudilerin ülkeye göçünü hızlandırmak için yeni program

İsrail Yahudi Ajansı, Ukraynalı Yahudilerin İsrail'e göçünü hızlandırmak için 'Aliya Ekspresi' adlı yeni bir program başlattığını duyurdu. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T16:14+0300

2022-03-22T16:14+0300

2022-03-22T16:14+0300

ukrayna krizi

israil

ukrayna

göç

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043902886_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2250c86ef5ef6b8c9c624d69e054905d.jpg

Diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçü anlamına gelen 'Aliya' faaliyetlerine öncülük eden Yahudi Ajansı, yayımladığı yazılı açıklamada, Rusya'nın askeri harekatının başlangıcından bu yana 4 bin Ukraynalı Yahudinin İsrail'e göç ettiğini aktardı.Açıklamada, yeni göç programıyla Aliya'ya uygunluk prosedürlerinin ve süresinin önemli ölçüde kısaltılacağı ve Yahudilerin İsrail'e daha hızlı getirileceği ifade edildi.Böylece İsrail'e gelen Ukraynalı Yahudilerin sayısının birkaç binden on binlere çıkmasının beklendiği bildirildi.İsrail hükümeti koordinasyonunda çalışan Yahudi Ajansı'nın savaşın başlangıcında, Ukrayna'ya komşu Polonya, Moldova, Romanya ve Macaristan sınırı boyunca göç istasyonları kurarak imkanlarını seferber ettiği ifade edilen açıklamada, şu an bu tesislerde yakında İsrail'e gelecek olan 4 bin 500 Yahudi göçmen bulunduğu aktarıldı.Savaştan kaçan Yahudiler için sınırdaki tesislerde 7 binden fazla yatak kiralanırken, Romanya'da ek tesisler açılacağı ve Bulgaristan'da da bir stadyum kiralanarak bu imkanların arttırılacağı kaydedildi.Aliya için on milyonlarca dolarlık bağışAçıklamada Yahudi Ajansı Genel Müdürü Amira Ahronoviz, Aliya için Yahudi dünyasının "şaşırtıcı derecede" bir araya geldiğine işaret etti.Ahronoviz, "Operasyonlarımız, Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları, Keren Hayesod ve dünyanın dört bir yanındaki İsrail dostlarından gelen on milyonlarca dolarlık bağışlarla mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.Etiyopya'daki Yahudiler için de operasyonlarını genişlettiklerini aktaran Ahronoviz, bu kapsamda yakında 3 bin Etiyopyalı Yahudi'nin İsrail'e getirileceğini kaydetti.İsrail'in Aliya politikasıİsrail'in 'Geri Dönüş' yasası uyarınca İsrail'e göç etmek için başvuran kişilerin, en az bir Yahudi büyükanne ve büyükbabası olduğunu kanıtlayabilmeleri gerekiyor.İsrail'e göç, yani Aliya, pek çok belge ve süreç gerektiren bir uygulama olarak biliniyor. Ancak Ukrayna'da yaşanan olağanüstü durum nedeniyle İsrail hükümeti ve Yahudi Ajansı, Yahudilerin Ukrayna'yı daha hızlı terk etmeleri için bu uygulamalara hız kazandırdı.Geri Dönüş Yasası kapsamında İsrail'e göç etme hakkına sahip 120 bin ila 150 bin Ukrayna Yahudisi bulunduğu tahmin ediliyor.İsrail, Aliya ile gelen Yahudilerin büyük kısmını Filistin topraklarına yerleştiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220322/canli-donbass-operasyonu-rusya-ukrayna-1054936587.html

israil

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, ukrayna, göç, göçmen