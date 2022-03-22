https://tr.sputniknews.com/20220322/istanbul-barajlarinda-doluluk-orani-rekor-seviyede--1054938096.html

İstanbul barajlarında doluluk oranı rekor seviyede

İstanbul barajlarında doluluk oranı rekor seviyede

İstanbul’da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları meyvesini verdi. Barajlardaki doluluk oranı rekor seviyede arttı. Toplam doluluk oranı yüzde 86... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T08:38+0300

2022-03-22T08:38+0300

2022-03-22T08:38+0300

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; Alibeyköy yüzde 80, Büyükçekmece yüzde 86, Ömerli yüzde 90, Pabuçdere yüzde 95 ve Terkos Barajı ise yüzde 82 oranında doldu. Terkos Barajı’nın taşmasına ise 90 santim kaldı. Barajların taşması durumunda ise risk altında olan dereler de açıklandı. Ömerli Barajı taştığında Riva Deresi, Darlık Barajı taştığında Şile Pot Deresi, Alibeyköy Barajı taştığında Alibeyköy Deresi, Elmalı Barajı taştığında Göksu Deresi üzerinde risk oluşturuyor.‘Yataklarda bulunmayın’İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, Kar Yağışı nedeniyle gelecek hafta barajların büyük kısmının taşacağını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.Mermutlu, şunları söyledi: '5 barajımız taşıyor'İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, barajların son doluluk oranlarına ilişkin verileri açıkladı. Mermutlu, “Elmalı Barajı, Kazandere Barajı, Istrancalar’daki beş barajımız taşıyor. Papuçdere Barajı yüzde 95 oranında doluluğa ulaştı, burası da taşacak. Ömerli Barajı’nda yüzde 90 doluluk oranına ulaştık. Şu an bulunduğumuz Terkos Barajı’nda da yüzde 82 oranında bir doluluğa sahibiz. Büyükçekmece Barajı yüzde 86 oranında dolu. Alibeyköy Barajı'nda ise yüzde 80 doluluğa sahibiz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220321/iski-genel-muduru-mermutlu-lutfen-derelerde-ve-dere-yataklarinda-bulunmayin-1054907371.html

https://tr.sputniknews.com/20220321/istanbullulara-barajlar-suya-doysa-da-israf-etmeyin-uyarisi-1054902334.html

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istanbul, baraj, rekor, taşkın, seviye