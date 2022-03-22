https://tr.sputniknews.com/20220322/istanbulda-kontrollu-yikim-sirasinda-bina-coktu-1054947643.html
İstanbul'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü
İstanbul'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü
Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bina, yıkımı sırasında kolonlarının patlaması sonucu çöktü. Çevredeki vatandaşların faciadan saniyelerle... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T13:42+0300
2022-03-22T13:42+0300
2022-03-22T13:42+0300
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bina
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İstanbul Avcılar'da bulunan 5 katlı bina yıkılmak istendi.Bina, 2019 yılının Eylül ayında merkez üssü Silivri olan 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar görmüştü. Başvuru üzerine yapılan incelemenin ardından binanın kolonlarında çatlak ve çürüklerin olduğunu tespit edildi. 3 aylık boşaltma işlemlerinin ardından binanın kontrollü yıkımı için Pazar günü çalışma başlatıldı. Kontrollü yıkım sırasında kolanları bir anda patlayan bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında paniğe kapılan vatandaşlar ile yoldan geçen sürücüler, büyük korku yaşayarak kaçtı. O sırada binanın yakınında kalabalığın olmaması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. Çökme sırasında trafiğe düzenleyen işçinin son anda kaçması da kameraya yansıdı. Binanın bir anda çöktüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Çökme nedeniyle büyük bir korku yaşadıklarını belirten yan binanın altındaki iş yerinin çalışanı Azizcan Göçek ise “Biz dükkandaydık önce, daha sonra yıkımın başlamasıyla bir ses geldi, dışarı çıktık. O sırada kepçe makası vurduğu anda bina bir anda kendini aşağı bıraktı ve inanılmaz derecede bir tehlike oluştu. çünkü yan binada çalıştığımız için binanın bizim üzerimize devrilme ihtimali oldu. Hepimizin can güvenliği tehlikeye geldi ve biz direk karşı kaldırıma geçtik onun için ve tehlike nedeniyle iş yerini yaklaşık 1 saat açmadık” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211209/izmirde-bir-binanin-istinat-duvari-coktu-88-daire-bosaltildi-1051595519.html
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istanbul, türkiye, bina
İstanbul'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü
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Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bina, yıkımı sırasında kolonlarının patlaması sonucu çöktü. Çevredeki vatandaşların faciadan saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Avcılar'da bulunan 5 katlı bina yıkılmak istendi.
Bina, 2019 yılının Eylül ayında merkez üssü Silivri olan 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar görmüştü. Başvuru üzerine yapılan incelemenin ardından binanın kolonlarında çatlak ve çürüklerin olduğunu tespit edildi. 3 aylık boşaltma işlemlerinin ardından binanın kontrollü yıkımı için Pazar günü çalışma başlatıldı. Kontrollü yıkım sırasında kolanları bir anda patlayan bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında paniğe kapılan vatandaşlar ile yoldan geçen sürücüler, büyük korku yaşayarak kaçtı. O sırada binanın yakınında kalabalığın olmaması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. Çökme sırasında trafiğe düzenleyen işçinin son anda kaçması da kameraya yansıdı. Binanın bir anda çöktüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Çökme nedeniyle büyük bir korku yaşadıklarını belirten yan binanın altındaki iş yerinin çalışanı Azizcan Göçek ise “Biz dükkandaydık önce, daha sonra yıkımın başlamasıyla bir ses geldi, dışarı çıktık. O sırada kepçe makası vurduğu anda bina bir anda kendini aşağı bıraktı ve inanılmaz derecede bir tehlike oluştu. çünkü yan binada çalıştığımız için binanın bizim üzerimize devrilme ihtimali oldu. Hepimizin can güvenliği tehlikeye geldi ve biz direk karşı kaldırıma geçtik onun için ve tehlike nedeniyle iş yerini yaklaşık 1 saat açmadık” dedi.