https://tr.sputniknews.com/20220322/istanbulda-taksisine-binen-kadin-yolcuyu-darp-eden-surucu-serbest-birakildi-1054962356.html
İstanbul’da taksisine binen kadın yolcuyu darp eden sürücü, serbest bırakıldı
İstanbul’da taksisine binen kadın yolcuyu darp eden sürücü, serbest bırakıldı
Beyoğlu'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir kadın, taksi şoförü tarafından darp edildi. Şiddet kameralara yansırken, yaralan kadının şikayeti... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T21:56+0300
2022-03-22T21:56+0300
2022-03-22T21:56+0300
türkiye
taksi
darp
kadına şiddet
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Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde 8 Mart'ta saat 22.15'te meydana gelen olayda F.D.D.(20) isimli kadın ile bindiği ticari taksinin şoförü M.Ç.(48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, taksiden inen M.Ç. isimli taksi sürücüsü tarafından darp edilmişti. Yaralanan talihsiz kızın şikayeti üzerine M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.
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taksi, darp, kadına şiddet
İstanbul’da taksisine binen kadın yolcuyu darp eden sürücü, serbest bırakıldı
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Beyoğlu'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir kadın, taksi şoförü tarafından darp edildi. Şiddet kameralara yansırken, yaralan kadının şikayeti üzerine taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen taksici, serbest bırakıldı.
Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde 8 Mart'ta saat 22.15'te meydana gelen olayda F.D.D.(20) isimli kadın ile bindiği ticari taksinin şoförü M.Ç.(48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, taksiden inen M.Ç. isimli taksi sürücüsü tarafından darp edilmişti. Yaralanan talihsiz kızın şikayeti üzerine M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.