https://tr.sputniknews.com/20220322/istanbulda-taksisine-binen-kadin-yolcuyu-darp-eden-surucu-serbest-birakildi-1054962356.html

İstanbul’da taksisine binen kadın yolcuyu darp eden sürücü, serbest bırakıldı

İstanbul’da taksisine binen kadın yolcuyu darp eden sürücü, serbest bırakıldı

Beyoğlu'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir kadın, taksi şoförü tarafından darp edildi. Şiddet kameralara yansırken, yaralan kadının şikayeti... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T21:56+0300

2022-03-22T21:56+0300

2022-03-22T21:56+0300

türkiye

taksi

darp

kadına şiddet

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Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde 8 Mart'ta saat 22.15'te meydana gelen olayda F.D.D.(20) isimli kadın ile bindiği ticari taksinin şoförü M.Ç.(48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, taksiden inen M.Ç. isimli taksi sürücüsü tarafından darp edilmişti. Yaralanan talihsiz kızın şikayeti üzerine M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

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taksi, darp, kadına şiddet