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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220322/italyada-iscilerden-kortej-ukraynaya-insani-yardim-tirlari-ile-silah-sevkiyati-protesto-edildi-1054945246.html
İtalya'da işçilerden kortej: Ukrayna'ya insani yardım TIR'ları ile silah sevkiyatı protesto edildi
İtalya'da işçilerden kortej: Ukrayna'ya insani yardım TIR'ları ile silah sevkiyatı protesto edildi
İtalya'da bir işçi sendikası, Ukrayna'ya giden insani yardım TIR'larında silah sevkiyatı yapılmasını protesto etti. Protestoda, bu durumun 'Üçüncü Dünya... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T13:02+0300
2022-03-22T13:51+0300
ukrayna krizi
italya
yardım
tir
toskana
protesto
havalimanı
silah satışı
sevkiyat
kargo
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İtalya'nın Pisa kentinde cumartesi günü hükümetin Ukrayna'ya silah göndermesine karşı düzenlenen protestoya yaklaşık 2 bin kişi katıldı.Sendikanın bir temsilcisi, "Silah göndermenin çatışmayı çözeceğini düşünmüyoruz. Aksine, bu şekilde giderse üçüncü bir dünya savaşı riskiyle karşı karşıyayız" dedi.Sendikanın Toskana temsilcisi Cinzia Della Porta ise "Havaalanı çalışanları, uçağın içindeki eşyaların yiyecek ya da giysi olmadığını söyledi. Silahlar vardı. Bu sebepten ötürü kargoyu hazırlamadılar" dedi. Porta, protestoların, İtalya'nın en büyük sendikalarından biri olan Unione Sindacale di Base'in (USB) öncülüğünde başladığını bildirdi.USB'den yapılan açıklamada, güvenlik standartlarına göre bu tür kargoların işçiler için tehlikeli olduğu ve sivil bir havaalanından gönderilemeyeceği belirtildi. Porta, pazartesi günü Global Times'a verdiği demeçte, "Yakınlarda bir askeri havaalanı da var. Bu yanlışlıkla olmuş olamaz" dedi.Protestonun barışı desteklemek için olduğu kadar, NATO'ya karşı da düzenlendiğini söyleyen Cinzia, "Silah göndermeyi kabul etmiyoruz. Çünkü bu şekilde üçüncü bir dünya savaşı riskini alıyoruz" dedi.Öte yandan, Pisa Havaalanı yöneticisi Mario Carrai, protestolara neden olan son kargodan beri havalimanından daha fazla silah sevkiyatı yapılmayacağına dair güvence verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220322/rus-savas-esirlerinin-hadim-edilmesi-emri-verdim-diyen-ukraynali-doktor-duygusal-patlama-yasadim-1054944489.html
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italya, yardım, tir, toskana, protesto, havalimanı, silah satışı, sevkiyat, kargo, sendika, yürüyüş

İtalya'da işçilerden kortej: Ukrayna'ya insani yardım TIR'ları ile silah sevkiyatı protesto edildi

13:02 22.03.2022 (güncellendi: 13:51 22.03.2022)
© Fotoğraf : Unione Sindacale di Baseİtalya'da 2 bin kişilik yürüyüş: Ukrayna'ya insani yardım TIR'ları ile silah sevkiyatı protesto edildi
İtalya'da 2 bin kişilik yürüyüş: Ukrayna'ya insani yardım TIR'ları ile silah sevkiyatı protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© Fotoğraf : Unione Sindacale di Base
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İtalya'da bir işçi sendikası, Ukrayna'ya giden insani yardım TIR'larında silah sevkiyatı yapılmasını protesto etti. Protestoda, bu durumun 'Üçüncü Dünya Savaşı' riski doğurduğuna vurgu yapıldı.
İtalya'nın Pisa kentinde cumartesi günü hükümetin Ukrayna'ya silah göndermesine karşı düzenlenen protestoya yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Sendikanın bir temsilcisi, "Silah göndermenin çatışmayı çözeceğini düşünmüyoruz. Aksine, bu şekilde giderse üçüncü bir dünya savaşı riskiyle karşı karşıyayız" dedi.
Sendikanın Toskana temsilcisi Cinzia Della Porta ise "Havaalanı çalışanları, uçağın içindeki eşyaların yiyecek ya da giysi olmadığını söyledi. Silahlar vardı. Bu sebepten ötürü kargoyu hazırlamadılar" dedi. Porta, protestoların, İtalya'nın en büyük sendikalarından biri olan Unione Sindacale di Base'in (USB) öncülüğünde başladığını bildirdi.
USB'den yapılan açıklamada, güvenlik standartlarına göre bu tür kargoların işçiler için tehlikeli olduğu ve sivil bir havaalanından gönderilemeyeceği belirtildi. Porta, pazartesi günü Global Times'a verdiği demeçte, "Yakınlarda bir askeri havaalanı da var. Bu yanlışlıkla olmuş olamaz" dedi.
Protestonun barışı desteklemek için olduğu kadar, NATO'ya karşı da düzenlendiğini söyleyen Cinzia, "Silah göndermeyi kabul etmiyoruz. Çünkü bu şekilde üçüncü bir dünya savaşı riskini alıyoruz" dedi.
Öte yandan, Pisa Havaalanı yöneticisi Mario Carrai, protestolara neden olan son kargodan beri havalimanından daha fazla silah sevkiyatı yapılmayacağına dair güvence verdi.
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