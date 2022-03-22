https://tr.sputniknews.com/20220322/italyada-iscilerden-kortej-ukraynaya-insani-yardim-tirlari-ile-silah-sevkiyati-protesto-edildi-1054945246.html

İtalya'da işçilerden kortej: Ukrayna'ya insani yardım TIR'ları ile silah sevkiyatı protesto edildi

İtalya'da işçilerden kortej: Ukrayna'ya insani yardım TIR'ları ile silah sevkiyatı protesto edildi

İtalya'da bir işçi sendikası, Ukrayna'ya giden insani yardım TIR'larında silah sevkiyatı yapılmasını protesto etti. Protestoda, bu durumun 'Üçüncü Dünya... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T13:02+0300

2022-03-22T13:02+0300

2022-03-22T13:51+0300

ukrayna krizi

italya

yardım

tir

toskana

protesto

havalimanı

silah satışı

sevkiyat

kargo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054945649_0:21:1200:696_1920x0_80_0_0_4e38388a2b7a699a039a9a9c60ba2fdc.jpg

İtalya'nın Pisa kentinde cumartesi günü hükümetin Ukrayna'ya silah göndermesine karşı düzenlenen protestoya yaklaşık 2 bin kişi katıldı.Sendikanın bir temsilcisi, "Silah göndermenin çatışmayı çözeceğini düşünmüyoruz. Aksine, bu şekilde giderse üçüncü bir dünya savaşı riskiyle karşı karşıyayız" dedi.Sendikanın Toskana temsilcisi Cinzia Della Porta ise "Havaalanı çalışanları, uçağın içindeki eşyaların yiyecek ya da giysi olmadığını söyledi. Silahlar vardı. Bu sebepten ötürü kargoyu hazırlamadılar" dedi. Porta, protestoların, İtalya'nın en büyük sendikalarından biri olan Unione Sindacale di Base'in (USB) öncülüğünde başladığını bildirdi.USB'den yapılan açıklamada, güvenlik standartlarına göre bu tür kargoların işçiler için tehlikeli olduğu ve sivil bir havaalanından gönderilemeyeceği belirtildi. Porta, pazartesi günü Global Times'a verdiği demeçte, "Yakınlarda bir askeri havaalanı da var. Bu yanlışlıkla olmuş olamaz" dedi.Protestonun barışı desteklemek için olduğu kadar, NATO'ya karşı da düzenlendiğini söyleyen Cinzia, "Silah göndermeyi kabul etmiyoruz. Çünkü bu şekilde üçüncü bir dünya savaşı riskini alıyoruz" dedi.Öte yandan, Pisa Havaalanı yöneticisi Mario Carrai, protestolara neden olan son kargodan beri havalimanından daha fazla silah sevkiyatı yapılmayacağına dair güvence verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220322/rus-savas-esirlerinin-hadim-edilmesi-emri-verdim-diyen-ukraynali-doktor-duygusal-patlama-yasadim-1054944489.html

italya

toskana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, yardım, tir, toskana, protesto, havalimanı, silah satışı, sevkiyat, kargo, sendika, yürüyüş