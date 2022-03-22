https://tr.sputniknews.com/20220322/kastamonuda-belediye-baskanina-makam-odasinda-silahli-saldiri-1054937197.html
Kastamonu'da belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Kastamonu'da belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Kastamonu’da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Başkan Taş yara almadan kurtulurken, çıkan arbedede 3 çalışan... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T07:20+0300
2022-03-22T07:20+0300
2022-03-22T07:20+0300
türkiye
kastamonu
silahlı saldırı
belediye
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Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş’ın makam odasına girdi.Odada rastgele silahı ile ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı.Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kastamonu, silahlı saldırı, belediye
Kastamonu'da belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
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Kastamonu’da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Başkan Taş yara almadan kurtulurken, çıkan arbedede 3 çalışan yaralandı.
Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş’ın makam odasına girdi.
Odada rastgele silahı ile ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi.
Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.