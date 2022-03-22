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Kastamonu'da belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Kastamonu'da belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Kastamonu’da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Başkan Taş yara almadan kurtulurken, çıkan arbedede 3 çalışan... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T07:20+0300
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türkiye
kastamonu
silahlı saldırı
belediye
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Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş’ın makam odasına girdi.Odada rastgele silahı ile ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı.Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kastamonu, silahlı saldırı, belediye

Kastamonu'da belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı

07:20 22.03.2022
© İHA / Daday Belediye Başkanı'na makam odasında silahlı saldırı
Daday Belediye Başkanı'na makam odasında silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© İHA /
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Kastamonu’da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Başkan Taş yara almadan kurtulurken, çıkan arbedede 3 çalışan yaralandı.
Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş’ın makam odasına girdi.
Odada rastgele silahı ile ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi.
Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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