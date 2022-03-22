https://tr.sputniknews.com/20220322/kastamonuda-belediye-baskanina-makam-odasinda-silahli-saldiri-1054937197.html

Kastamonu'da belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı

Kastamonu'da belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı

Kastamonu’da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Başkan Taş yara almadan kurtulurken, çıkan arbedede 3 çalışan... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T07:20+0300

2022-03-22T07:20+0300

2022-03-22T07:20+0300

türkiye

kastamonu

silahlı saldırı

belediye

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Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş’ın makam odasına girdi.Odada rastgele silahı ile ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı.Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

kastamonu

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kastamonu, silahlı saldırı, belediye