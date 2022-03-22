https://tr.sputniknews.com/20220322/kerem-akturkoglu-icin-premier-ligden-2-dev-talip-1054945552.html
Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig'den 2 dev talip
Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig'den 2 dev talip
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Tottenham'ın, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgilendiği belirtildi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T12:56+0300
2022-03-22T12:56+0300
2022-03-22T12:56+0300
spor
kerem aktürkoğlu
galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için talipler artıyor. İspanyol devi Atletico Madrid ve Fransız ekibi Lyon, 23 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş ve Barcelona maçlarına gözlemci göndererek yakından takip etmişti.Akşam gazetesinin haberine göre Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile Tottenham da Kerem Aktürkoğlu'yu markaja aldı. Milli futbolcuyu bir süredir takip eden Ada kulüplerinin sezon sonunda Galatasaray'a teklif yapacağı iddia edildi.Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için kaç milyon euro istiyor?Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'ndan önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılıların Wolfsburg'un 15 milyon euroluk teklifini reddettiği öne sürülürken oyuncu için 20 milyon euronun üzerinde bir satış bekleniyor.Galatasaray ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun transferi durumunda oyuncu için sözleşmede sonraki satıştan pay maddesinin de olmasını istiyor.2026 yazına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Aktürkoğlu bu sezon 44 resmi maçta 11 gol atıp 7 asist yaptı.
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kerem aktürkoğlu, galatasaray
Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig'den 2 dev talip
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Tottenham'ın, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgilendiği belirtildi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için talipler artıyor. İspanyol devi Atletico Madrid ve Fransız ekibi Lyon, 23 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş ve Barcelona maçlarına gözlemci göndererek yakından takip etmişti.
Akşam gazetesinin haberine göre Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile Tottenham da Kerem Aktürkoğlu'yu markaja aldı. Milli futbolcuyu bir süredir takip eden Ada kulüplerinin sezon sonunda Galatasaray'a teklif yapacağı iddia edildi.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için kaç milyon euro istiyor?
Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'ndan önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılıların Wolfsburg'un 15 milyon euroluk teklifini reddettiği öne sürülürken oyuncu için 20 milyon euronun üzerinde bir satış bekleniyor.
Galatasaray ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun transferi durumunda oyuncu için sözleşmede sonraki satıştan pay maddesinin de olmasını istiyor.
2026 yazına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Aktürkoğlu bu sezon 44 resmi maçta 11 gol atıp 7 asist yaptı.