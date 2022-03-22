https://tr.sputniknews.com/20220322/kiliste-bir-polis-silahla-biri-esi-olan-2-hemsireyi-yaraladi-1054944064.html

Eşi tarafından vurulan hemşire hayatını kaybetti

Eşi tarafından vurulan hemşire hayatını kaybetti

Kilis'te bir polis memuru, tartıştığı biri eşi olan 2 hemşireyi tabancayla yaraladı. Eşi tarafından tabanca ile vurulan hemşire F.S. hayatını kaybetti. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

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Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.Yaralanan 2 kadın Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S bir süre sonra hayatını kaybetti.Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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