https://tr.sputniknews.com/20220322/kiliste-bir-polis-silahla-biri-esi-olan-2-hemsireyi-yaraladi-1054944064.html
Eşi tarafından vurulan hemşire hayatını kaybetti
Eşi tarafından vurulan hemşire hayatını kaybetti
Kilis'te bir polis memuru, tartıştığı biri eşi olan 2 hemşireyi tabancayla yaraladı. Eşi tarafından tabanca ile vurulan hemşire F.S. hayatını kaybetti. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T11:54+0300
2022-03-22T11:54+0300
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Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.Yaralanan 2 kadın Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S bir süre sonra hayatını kaybetti.Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220307/bosanma-asamasindaki-esini-sokak-ortasinda-pompali-tufekle-vurdu-1054487069.html
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Eşi tarafından vurulan hemşire hayatını kaybetti
11:54 22.03.2022 (güncellendi: 11:57 22.03.2022) Abone ol
Kilis'te bir polis memuru, tartıştığı biri eşi olan 2 hemşireyi tabancayla yaraladı. Eşi tarafından tabanca ile vurulan hemşire F.S. hayatını kaybetti.
Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.
Yaralanan 2 kadın Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S bir süre sonra hayatını kaybetti.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.