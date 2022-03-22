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Eşi tarafından vurulan hemşire hayatını kaybetti
Eşi tarafından vurulan hemşire hayatını kaybetti
Kilis'te bir polis memuru, tartıştığı biri eşi olan 2 hemşireyi tabancayla yaraladı. Eşi tarafından tabanca ile vurulan hemşire F.S. hayatını kaybetti. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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polis
hemşire
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Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.Yaralanan 2 kadın Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S bir süre sonra hayatını kaybetti.Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220307/bosanma-asamasindaki-esini-sokak-ortasinda-pompali-tufekle-vurdu-1054487069.html
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türkiye, kilis, polis, hemşire, tabanca

Eşi tarafından vurulan hemşire hayatını kaybetti

11:54 22.03.2022 (güncellendi: 11:57 22.03.2022)
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© İHA
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Kilis'te bir polis memuru, tartıştığı biri eşi olan 2 hemşireyi tabancayla yaraladı. Eşi tarafından tabanca ile vurulan hemşire F.S. hayatını kaybetti.
Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.
Yaralanan 2 kadın Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S bir süre sonra hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
TÜRKİYE
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
7 Mart, 11:21
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