Kremlin'den Biden'ın 'Rusya'dan siber saldırı' suçlamalarına yanıt: Haydutlukla uğraşmıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptırımlara cevaben Rusya'dan siber saldırılar düzenlenebileceği yönündeki açıklamalarına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

Peskov, Biden'ın sözlerinin anımsatılması üzerine "Rusya, ABD de dahil birçok Batılı ülkeden farklı olarak devlet düzeyinde haydutlukla uğraşmıyor" dedi.Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin istenenden daha yavaş ve içerik bakımından daha zayıf ilerlediğini belirten Peskov, "Belirli bir süreç var fakat biz, daha aktif ve içerik bakımından daha zengin müzakereler isterdik" ifadelerini kullandı.Kiev'in Rusya'yla uzlaşma konusunu referanduma taşıyabileceği yönündeki haberleri değerlendiren Peskov, "Ukrayna egemen bir ülke ve kendi iç prosedürleri olabilir ve olmalıdır. Ancak bunun yanında, şu anda iki heyetlerin müzakere ettiği konular var. Bu konuların detaylarına giremem, şu anda bunların kamuoyuna sunulmasının sadece müzakere sürecine zarar vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.Rusya'nın müzakerelerde ortaya koyduğu tezleri yayınlamayı planlamadığını kaydeden Peskov, "Ukrayna tarafı bunları iyi biliyor. Bunlar sadece sözlü olarak değil yazılı olarak da çok açık şekilde formüle edildi. Gerekli tüm belge taslakları, günler önce Ukraynalılara verildi. Ukrayna tarafı bazılarına yanıt verdi, bazılarına vermedi. Rusya, her seferinde daha kapsamlı ve hızlı yanıt almak isterdi" ifadelerini kullandı.Peskov, müzakerelerin bir sonraki turunun hangi tarihte yapılacağının belli olup olmadığının sorulması üzerine "Burada son derece dalgalı bir program var, bu nedenle detaylara girmeyeceğim" yanıtını verdi.'Uluslararası hukuk neredeyse çalışmıyor, bu nedenle yurtdışındaki Ruslar için alınabilecek önlem az' Rusofobi giderek artarken yurtdışındaki Rusların korunması için ne tür önlemler alınacağıyla ilgili bir soru karşısında uluslararası hukukun neredeyse çalışmadığını ve bu nedenle yurtdışındaki Rusların çıkarlarını gözetme imkanının az olduğunu belirten Peskov şunları söyledi: "Çok az önlem var, zira uluslararası hukuk neredeyse çalışmıyor. Şu anda Avrupa ülkelerinde diğer hukuk türleri de neredeyse çalışmıyor. Rusofobik eğilimlerin düşüşe geçeceğini umuyoruz. Histerinin artık artmayacağını ummak istiyoruz. Öyle bir histeri var ki, Avrupalıların herhangi akıllı kararlar almasına izin vermiyor. Şu anda yurtdışında yaşayan Ruslar, Rusça konuşan insanlar için çok zor zamanlar."'Putin'in yabancı ülkelerin parlamentolarına hitap etmesi gündemde değil' Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yabancı ülkelerin parlamentolarına hitap etmeyi planlaması bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu tür planları olup olmadığıyla ilgili soruya cevaben Peskov şunları söyledi: "Bu konuda herhangi bir müzakere yürütülmüyor. Bu arada Putin, Rusya'nın tutumunu açıklamak, mevcut durumda özel askeri harekatın amaçlarını, hedeflerini ve ilkelerini anlatmak için her düzeyde temaslara her zaman açıktı ve halen açık. Buna hazır olduğunu birçok kez gösterdi. Bununla birlikte Moskova, benzer inisiyatifler alamaz ve almak istemiyor. Üstelik burada söz konusu olan, son haftalarda ülkemize yönelik son derece hasmane adımlar atan ülkelerdir."

