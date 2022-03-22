https://tr.sputniknews.com/20220322/kur-korumali-mevduat-sisteminde-degisiklik-1054934160.html

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T00:58+0300

2022-03-22T00:58+0300

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kur

mevduat

ekonomi

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı.Gerçek kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek bankalardaki döviz hesapları için tarih sınırı kalktı.Uygulama başlarken 21 Aralık itibariyle mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni düzenlemede gerçek kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek döviz hesaplarına tarih sınırı konmadı.Yurt içi yerleşik tüzel kişi/şirketlerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek hesapları için ise 31 Aralık 2021 tarihi belirlendi.Düzenlemeye eklenen yeni hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.Kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödenmesi hükmü de değişti. Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

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kur, mevduat, resmi gazete