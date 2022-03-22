https://tr.sputniknews.com/20220322/kuzey-kibris-basbakan-yardimcisi-aktunc-turizmimiz-yalnizca-casino-uzerine-degil-1054950783.html

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı Aktunç: Turizmimiz yalnızca casino üzerine değil

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı Aktunç: Turizmimiz yalnızca casino üzerine değil

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlikten Sorumlu Müsteşar Serhan Aktunç, “Maalesef Kuzey Kıbrıs için bir algı yerleşti... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T14:59+0300

2022-03-22T14:59+0300

2022-03-22T14:59+0300

anlat bana

türkiye

kuzey kıbrıs

turizm

kumarhane

serhan aktunç

havayolu

istihdam

yerli

otel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054950751_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_003f56ae7c48b259ff8c5466cbf1d4a8.jpg

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı Aktunç: Turizmimiz yalnızca casino üzerine değil 21.03.2022 ANLAT BANA Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı Aktunç: Turizmimiz yalnızca casino üzerine değil 21.03.2022 ANLAT BANA

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana’nın programına konuk olan Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlikten Sorumlu Müsteşar Serhan Aktunç, Kovid-19’un Kuzey Kıbrıs turizmine yönelik etkisini ve yeni hükümetin turizmin canlanması için atacağı adımları anlattı.Kovid-19’nun Kuzey Kıbrıs’ya turizm sektörünü olumsuz şekilde etkilediğini ifade eden Aktunç, “Bizim ekonomimiz neredeyse tamamen turizme dayalı. Pandemi öncesi 2019 yılında cari açığımızın neredeyse yüzde 63’ünü kapatan bir turizm gelirimiz vardı. Turizm gelirimiz 2019’da 960 milyon dolara ulaşmıştı. Ülkemiz neredeyse tamamen turizme bağlı yaşayan ülkeydi. 2020’nin Mart ayından itibaren pandemi etkisiyle büyük bir ekonomik sıkıntı içine girdik. Bu dönemde 30-40 bine yakın çalışanımız kendi ülkelerine döndüler. Bu ülkedeki tüketimi de azalttı. Aynı zamanda devletin sigorta gelirinden mahrum kalması sebebiyle emekliler sıkıntı yaşadı. Ülkemizdeki 8 büyük otelin 2019 yılındaki iç piyasa ve dış piyasadan aldığı mallar 25-30 milyon lira arasındaydı. Devletin de buradan KDV geliri vardı. 2020 yılında ise 25-30 milyon lira, 7-8 milyon liraya düştü. Bu da özel sektörümüze özellikle 2021 yılında çok daha büyük sıkıntı yaşattı. Alınan krediler ve pandemiden dolayı ötelenen borçların ödenme zamanı gelmesi sebebiyle acı bir reçete olarak ortaya çıktı. Bu durum bizim için turizm hayati önemde olduğunu ortaya koydu” dedi.‘Pandemide Türkiye’den 2 milyar destek aldık’Pandemide Türkiye’den 2 milyar lira kadar destek aldıklarını ve bunu özel sektör için kullandıklarını kaydeden Aktunç, “Özel sektörümüz bu sektör sayesinde ayakta kaldı. Başka ülkelerce tanınmadığımız için Türkiye dışında herhangi bir destek alamadık. Şimdi 2022’ye geldik ve tekrar canlanmaya başlayan turizm döneminde kayıplarımızı telafi etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.‘İşyerlerine, otellere, restoranlara yerli istihdamı desteklemek için bazı teşvikler veriyoruz’2022’nin tekrardan bir canlanma yılı olacağını ve yerli personel bulmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini anlatan Aktunç, “İşyerlerine, otellere, restoranlara yerli istihdamı desteklemek için bazı teşvikler veriyoruz. Bunun dışında Türkiye ve diğer ülkelerden personel getirmek için çalışma yapıyoruz. Fakat farklı ülkelerden gelen personel kazandığı parayı yeniden ülkesine götürüyor. Bu yüzden ne kadar yerli istihdam yaratırsak turizmden kazanılan parayı ülke içinde tutabiliriz. Toplumumuzla sektörü bir araya getiren bir turizm sistemini kurmak istiyoruz. Gelen kişilerin sürekli sokakta, kafelerde olduğu, yemeklerimizi tattığı, esnafla halkın bir arada olduğu bir turizm şekli yaratmak istiyoruz. Bunun yaparsak esnaf turizmden daha fazla para kazanacak ve yerel istihdamı artıracak” ifadelerini kullandı.‘Bizim casino turizmimiz, turizmin sadece bir parçası, 168 otelimizin yalnızca 33’ünde casino var’Kuzey Kıbrıs’taki turizmin yalnızca casino ve bahisle anılmasının önüne geçmek istediklerini anlatan Aktunç, “Casino turizmi de bir turizm çeşididir. Maalesef Kuzey Kıbrıs için bir algı yerleşti. Turizmimizde sadece casino ve bahisler varmış gibi düşünülüyor. Bizim casino turizmimiz, turizmin sadece bir parçası. 168 otelimizin yalnızca 33’ünde casino var, geriye kalanlarda yok. Bizim turizm aktivitemiz yalnızca bunun üzerine değil. Bizim casino dışında muhteşem gastronomimiz, kültürümüz ve tarihimiz var. Biz bunlarla öne çıkmak istiyoruz. Biz artık algı olarak sadece casinonun konuşulduğu bir turizm yerine çok geniş bir turizm çeşitliliğinin olduğu turizm hedefliyoruz. Turizm algımızı düzeltip, değişik alternatiflerin olduğu bir turizm şekli hayal ediyoruz. Bunun için her aracı kullanmakta ısrarcıyız” dedi.‘Yeni bir havayolu şirketi üzerine çalışıyoruz’Öztunç, “Hava yolu şirketimizi iyi yönetemediğimiz için kapatmak zorunda kaldık. Şimdi yeni bir hava yolu şirketi için çalışmamız var. Umarım 2023’ün ilk çeyreğinde bu hava yolu şirketi tekrar havalarda olacak ve şu andaki fiyatları dengeleyici bir duruma gelecek. İki tane havayolu şirketiyle ulaşımı yürütüyoruz ancak bu fiyatları dengeleyebilecek üçüncü havayolu şirketinin fiyatları düşürebileceğini düşünüyorum. Turizm zamanı bu şirketlere destek vermeyi de düşünüyoruz. Bu açıdan ülkemize gelmek isteyenlerin nefes alacağı bir yol yaratacağımızı tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

türkiye, kuzey kıbrıs, turizm, kumarhane, serhan aktunç, havayolu, istihdam, yerli, otel, аудио